Sprzęt

iPhone 17 coraz bliżej. Apple szykuje duże zmiany w aparatach

Apple już za chwilę pokaże nową generację iPhone’ów. W tym roku szykują się duże zmiany w aparatach, które mają trafić zarówno do podstawowych, jak i flagowych modeli. Oto najważniejsze nowości.

Marian Szutiak (msnet)
MARIAN SZUTIAK (MSNET) 17:50
0
Nowy aparat do selfie w każdym modelu

Największa zmiana, która trafi do całej serii iPhone 17, to nowy przedni aparat o rozdzielczości 24 Mpix. Zastąpi on dotychczasową jednostkę 12 Mpix, używaną od czasów iPhone’a 11.

Wyższa rozdzielczość ma się przełożyć się na ostrzejsze zdjęcia i lepszą jakość połączeń wideo. Użytkownicy będą też mogli kadrować zdjęcia bez utraty szczegółów.

Teleobiektyw 48 Mpix dla wersji Pro

Najdroższe modele – iPhone 17 Pro i iPhone 17 Pro Max – mają dostać nowy teleobiektyw 48 Mpix z 5-krotnym zoomem optycznym. Z pewnością da to dużo większe możliwości w fotografii z dużej odległości.

W ten sposób wszystkie tylne aparaty w iPhone'ach Pro będą miały rozdzielczość 48 Mpix.

Jednoczesne nagrywanie z dwóch aparatów

W tegorocznej serii iPhone'ów może pojawić się również funkcja nagrywania jednocześnie z przedniego i tylnego aparatu. To rozwiązanie znane już z Androida, które przyda się vlogerom i twórcom treści.

8K wideo dla wymagających

Modele Pro mogą zyskać możliwość nagrywania w 8K. Będzie to duży skok względem dotychczasowego 4K i pozwoli, przynajmniej w teorii, uzyskać materiał o ogromnej szczegółowości. Może się to przydać między innymi w profesjonalnym filmowaniu i obróbce wideo.

Nowy wygląd wyspy aparatów

Jak wynika z przecieków, które pojawiły się już jakiś czas temu, iPhone 17 Pro i iPhone 17 Pro Max mają dostać zupełnie przeprojektowany moduł aparatów. Wyspa fotograficzna ma być znacznie większa i zajmować niemal całą szerokość telefonu. Ma to pomóc zmieścić nowe obiektywy, w tym peryskopowy teleobiektyw, oraz poprawić odprowadzanie ciepła.

telepolis
