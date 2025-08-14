iPhone 17 coraz bliżej. Apple szykuje duże zmiany w aparatach
Apple już za chwilę pokaże nową generację iPhone’ów. W tym roku szykują się duże zmiany w aparatach, które mają trafić zarówno do podstawowych, jak i flagowych modeli. Oto najważniejsze nowości.
Nowy aparat do selfie w każdym modelu
Największa zmiana, która trafi do całej serii iPhone 17, to nowy przedni aparat o rozdzielczości 24 Mpix. Zastąpi on dotychczasową jednostkę 12 Mpix, używaną od czasów iPhone’a 11.
Wyższa rozdzielczość ma się przełożyć się na ostrzejsze zdjęcia i lepszą jakość połączeń wideo. Użytkownicy będą też mogli kadrować zdjęcia bez utraty szczegółów.
Teleobiektyw 48 Mpix dla wersji Pro
Najdroższe modele – iPhone 17 Pro i iPhone 17 Pro Max – mają dostać nowy teleobiektyw 48 Mpix z 5-krotnym zoomem optycznym. Z pewnością da to dużo większe możliwości w fotografii z dużej odległości.
W ten sposób wszystkie tylne aparaty w iPhone'ach Pro będą miały rozdzielczość 48 Mpix.
Jednoczesne nagrywanie z dwóch aparatów
W tegorocznej serii iPhone'ów może pojawić się również funkcja nagrywania jednocześnie z przedniego i tylnego aparatu. To rozwiązanie znane już z Androida, które przyda się vlogerom i twórcom treści.
8K wideo dla wymagających
Modele Pro mogą zyskać możliwość nagrywania w 8K. Będzie to duży skok względem dotychczasowego 4K i pozwoli, przynajmniej w teorii, uzyskać materiał o ogromnej szczegółowości. Może się to przydać między innymi w profesjonalnym filmowaniu i obróbce wideo.
Nowy wygląd wyspy aparatów
Jak wynika z przecieków, które pojawiły się już jakiś czas temu, iPhone 17 Pro i iPhone 17 Pro Max mają dostać zupełnie przeprojektowany moduł aparatów. Wyspa fotograficzna ma być znacznie większa i zajmować niemal całą szerokość telefonu. Ma to pomóc zmieścić nowe obiektywy, w tym peryskopowy teleobiektyw, oraz poprawić odprowadzanie ciepła.