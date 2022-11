Rdzeń NVIDIA AD104 na pierwszym zdjęciu. Jednym zaskakuje

Rdzeń graficzny NVIDIA AD104, który trafi do kart graficznych GeForce RTX 4070 Ti, został sfotografowany. Jeden z jego aspektów zaskakuje, przynajmniej przy porównaniu z poprzednią generacją.

Użytkownik Twitter o pseudonimie MEGAsizeGPU udostępnił pierwsze zdjęcie rdzenia graficznego NVIDIA AD104. Dokładnie to GPU trafi do kart graficznych GeForce RTX 4070 Ti, które zadebiutują na początku stycznia (to przemianowany model RTX 4080 12 GB). W porównaniu z poprzednią generacją, czyli układem GA104, nowa konstrukcja zaskakuje.

Rdzeń graficzny NVIDIA AD104

Rdzeń graficzny AD104 będzie najmniejszym spośród do tej pory zaprezentowanych układów z architekturą Lovelace (AD103 i AD102). Z pomiarów wynika, że GPU będzie miał rozmiar około 300 mm2, a dokładniej 294,5 mm2. Nie jest to informacja oficjalna, ale dość pewna.

Przy takich gabarytach AD104 będzie o mniej więcej 25 procent mniejszy niż GA104, czyli jego bezpośredni poprzednik. To zaskakujące, ale pokazuje postęp technologiczny, jakiego dokonali Zieloni. Jednocześnie oznacza to wymiary podobne do konkurencyjnego rdzenia Navi 31 GCD.

NVIDIA AD104 trafi do karty graficznej GeForce RTX 4070 Ti, która zostanie zaprezentowana na początku stycznia. Wiemy, że to przemianowany model RTX 4080 12 GB, więc znana jest też specyfikacja. Karta zaoferuje 7680 rdzeni CUDA, 48 MB pamięci cache L2 oraz 12 GB pamięci GDDR6X na 192-bitowej szynie (504 GB/s). Z plotek wynika, że będzie to model absurdalnie drogi.

