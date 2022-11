Wyciekła cena GeForce RTX 4070 Ti. Będzie absurdalnie drogo

W styczniu zadebiutuje karta graficzna GeForce RTX 4070 Ti. Jeśli wierzyć plotkom, to będzie ona bardzo droga.

3 stycznia 2023 roku, na targach CES 2023 w Las Vegas, NVIDIA oficjalnie zaprezentuje kartę graficzną GeForce RTX 4070 Ti. To dokładnie ta sama konstrukcja, co GeForce RTX 4080 12 GB, tylko ze zmienioną nazwą. Wszyscy spodziewali się, że Zieloni obniżą ceny tego modelu, ale wcale nie musi to być pewne.

Absurdalna cena GeForce RTX 4070 Ti

GeForce RTX 4080 12 GB miał kosztować 899 dolarów. Biorąc pod uwagę specyfikację i prawdopodobną wydajność, była to kwota bardzo wygórowana. Dla porównania GeForce RTX 3080 w dniu premiery kosztował 699 dolarów, a GeForce RTX 3070 zaledwie 499 dolarów. Między innymi dlatego karta była od początku mocno krytykowana i została ostateczne wycofana.

Wszyscy spodziewali się, że po przemianowaniu karty na GeForce'a RTX 4070 Ti dojdzie też do znaczącej obniżki ceny. Jednak tak wcale nie musi być. Chińscy sprzedawcy zaczęli informować o prawdopodobnej cenie tego modelu.

Ich zdaniem mieszkańcy Państwa Środka będą musieli przygotować około 7199 chińskiego juana (RMB), co przekłada się aktualnie na ponad 4500 zł, czyli około 1000 dolarów. Oczywiście nie oznacza to, że tyle samo zapłacimy również w Europie, ale jest na to szansa. NVIDIA może też zostawić pierwotną kwotę 899 dolarów.

W takim wypadku trudno oczekiwać, aby GeForce RTX 4070 Ti był wielkim sukcesem. Może ona podzielić los RTX 4080, który kurzy się na sklepowych półkach. Przy takiej cenie będzie to karta kompletnie nieopłacalna, bo lepiej kupić RTX 3090 Ti, który jest tańszy, a lepszy (poza DLSS3). Jednak warto poczekać na oficjalną premierę. Wtedy wszystkiego się dowiemy.

Zobacz: Jak się chłodzi najwydajniejsze karty graficzne na rynku?

Zobacz: Planujesz kupno Radeona RX 7900 XTX/XT? Możesz się rozczarować

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: NVIDIA

Źródło tekstu: wccftech