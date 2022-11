Planujesz kupno Radeona RX 7900 XTX/XT? Możesz się rozczarować

Jeśli 13 grudnia planowałeś zakup karty graficznej AMD Radeon RX 7900 XTX lub XT, to możesz się rozczarować. Wedsług plotek nie wszystkie modele będą tego dnia dostępne.

Premiera kart graficznych AMD Radeon RX 7900 XTX oraz RX 7900 XT zaplanowana jest na 13 grudnia. Do tej pory docierały do nas informacje o dobrym przygotowaniu Czerwonych do tego dnia. Do sprzedaży miało trafić dużo egzemplarzy kart, więc każdy zainteresowany miał być w stanie kupić interesujący go model. Jednak w rzeczywistości sytuacja może wyglądać inaczej.

Dostępność AMD Radeon RX 7900 XTX/XT

Z najnowszych informacji wynika, że początkowa dostępność nowych kart AMD wcale nie będzie tak dobra. Najpierw serwis Board Channel poinformował, że na premierę do sklepów trafią tylko i wyłącznie modele referencyjne, a na wersje niereferencyjne przyjdzie nam poczekać dodatkowy tydzień lub dwa. Tymczasem ComputerBase potwierdził, że 13 grudnia do sprzedaży trafią modele podkręcone, ale prawdopodobnie tylko od dwóch producentów.

Skąd taka słaba dostępność w dniu premiery? Partnerzy AMD podobno mieli bardzo mało czasu na opracowanie modeli niereferencyjnych i zwyczajnie nie wyrobili się w czasie, który mieli do dyspozycji. Właśnie dlatego karty mają pojawić się na sklepowych półkach z nawet 2-tygodniowym opóźnieniem. Niestety, z tego powodu mogą ominąć najgorętszy okres sprzedażowy, tuż przed Świętami Bożego Narodzenia.

Pamiętajcie jednak, że to tylko niepotwierdzone plotki, więc nie bierzcie ich za pewnik. Coś może być na rzeczy, ale nie jest to pewne na 100 proc.

Źródło zdjęć: AMD

Źródło tekstu: Tom's Hardware