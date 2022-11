Tragiczna sytuacja na rynku kart graficznych. Tak źle nie było od lat

Sprzedaż kart graficznych od wielu lat nie była tak słaba, jak w minionym kwartale — wynika z najnowszych danych.

Jeszcze rok temu trwał kryzys na rynku kart graficznych. Ceny były horrendalnie wysokie i mało kto mógł pozwolić sobie na zakup GPU. Dzisiaj sytuacja wygląda zgoła inaczej. W sprzedaży pełno jest grafik i to po normalnych cenach, ale brakuje chętnych. Z najnowszych danych wynika, że sprzedaż od dawna nie była tak słaba.

Rekordowo niska sprzedaż kart graficznych

Najnowszymi danymi podzieliła się firma analityczna Jon Peddie Reaserch. Wynika z nich, że w trzecim kwartale 2022 roku sprzedaż kart graficznych była najgorsza od 10 lat. Ostatni raz kupiliśmy tak mało dedykowanych i zintegrowanych GPU w 2012 roku.

W trzecim kwartale 2022 roku kupiliśmy w sumie 75,5 mln kart graficznych. Dotyczy to jednocześnie modeli dedykowanych, jak i zintegrowanych. Oznacza to spadek o 10,3 proc. w porównaniu z poprzednim kwartałem i aż 25,1 proc. w porównaniu z trzecim kwartałem 2021 roku. Jeśli rozbijemy to na poszczególne gałęzie, to desktopowe GPU zaliczyły spadek o 15,43 proc., a modele laptopowe o 30 proc. (to największy spadek od 2009 roku).

Zazwyczaj producenci komputerów zwiększają zamówienia w trzecim kwartale każdego roku, szykując się na okres szkolny i świąteczny, kiedy to sprzedaż jest najlepsza. Jednak w tym roku zrewidowali swoje plany i zmniejszyli zamówienia. Priorytetem jest sprzedaż tego, co już znajduje się w magazynach wielu firm.

Duże znaczenie mają też zmiany na rynku kryptowalut, w tym przede wszystkim zmiana konsensusu wydobywania Ethereum. Przełożyło się to na dużo mniejsze zainteresowanie ze strony górników, którzy w ostatnich latach byli motorem napędowym rekordowego popytu na grafiki.

Źródło zdjęć: Shutterstock

Źródło tekstu: Fudzilla, JPR