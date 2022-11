GeForce RTX 3060 i 3060 Ti w nowej wersji. Zastępują stare modele

NVIDIA przyszykowała nowe wersje kart graficznych GeForce RTX 3060 i RTX 3060 Ti. Te jednak nie są uzupełnieniem oferty, ponieważ zastępują poprzednie modele.

NVIDIA niedawno wprowadziła nowe wersje kart graficznych GeForce RTX 3060 oraz RTX 3060 Ti. Drugi z tych modeli doczekał się usprawnienia, a pierwszy pogorszenia specyfikacji. Jednak Zielonym nie chodzi o uzupełnienie luki w ofercie, ponieważ nowe warianty zastępują starsze.

Nowe modele GeForce RTX 3060 i RTX 3060 Ti

Informacje są co prawda niepotwierdzone, ale wydają się niemal pewne. NVIDIA podobno nie pozwala partnerom zamawiać poprzednich wersji RTX 3060 oraz RTX 3060 Ti. W tym momencie mogą kupować od Zielonych już tylko nowe warianty, co w przypadku modelu Titanium jest jak najbardziej w porządku. Gorzej ze zwykłym RTX-em 3060, który został pogorszony.

Nowy model GeForce RTX 3060 wyposażony jest w 8 GB pamięci GDDR6 na 128-bitowej szynie. To znaczące pogorszenie w porównaniu z oryginalnymi 12 GB na 192-bitowej magistrali. Oznacza to, że nowszy model na gorszą przepustowość o mniej więcej 240 GB/s, a to z kolei będzie miało bezpośrednie przełożenie na wydajność, w tym przypadku gorszą wydajność.

Z kolei GeForce RTX 3060 Ti doczekał się usprawnienia, bo w jego przypadku pamięci GDDR6 14 Gbps zostały zastąpione modułami GDDR6X 19 Gbps, przy identycznej magistrali. Odznacza to wzrost przepustowości z 448 GB/s do 608 GB/s. Pozostała specyfikacja jest taka sama, jak wcześniej. To samo tyczy się ceny, więc model ten może cieszyć się dużym zainteresowaniem graczy.

Zobacz: NVIDIA z kolejnym rekordem. Pokonano barierę 3,8 GHz

Zobacz: Jak się chłodzi najwydajniejsze karty graficzne na rynku?

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: Maryia_K / Shutterstock.com

Źródło tekstu: TechPowerUp