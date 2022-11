To będzie pierwszy taki monitor na świecie. MSI zapowiada Project 491C

MSI zapowiada Project 491C. Ma to być wyjątkowy monitor dla graczy. Tak naprawdę będzie to pierwszy model tego typu.

Firma MSI zapowiada Project 491C, czyli pierwszy na świecie tego typu monitor dla graczy. Szczegóły poznamy na styczniowych targach CES 2023 w Las Vegas, ale już teraz wiemy dużo na temat urządzenia.

MSI Project 491C

MSI Project 491C to pierwszy na świecie monitor "super ultrawide" z matrycą QD-OLED i odświeżaniem z częstotliwością aż 240 Hz. MSI nie zdradza na razie szczegółów, ale wiemy, że będzie to urządzenie ogromne. Mowa o przekątnej aż 49 cali, co przy rozdzielczości UWQHD (3440 × 1440 pikseli) powinno przekładać się na niesamowite wrażenia w wielu grach. Mowa szczególnie o produkcjach, które są w stanie wykorzystać tak szeroki ekran.

MSI Project 491C powinien zadebiutować w styczniu, na targach CES 2023 w Las Vegas. Nie będzie to pierwszy monitor dla graczy z matrycą QD-OLED, bo nawet MSI ma w swoim portfolio model MEG 342C z odświeżaniem 175 Hz i czasem reakcji 0,1 ms. Natomiast jeszcze żaden producent nie zaprezentował wariantu z takim panelem w wersji super ultrawide i odświeżaniem 240 Hz. Aż boję się pomyśleć, ile będzie kosztował.

Źródło zdjęć: MSI

Źródło tekstu: wccftech