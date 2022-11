Znany program zagrożeniem. Koniecznie sprawdź swoją wersję

Jeden z bardzo popularnych programów wśród użytkowników komputerów stał się źródłem ataków. Mowa o MSI Afterburner.

MSI Afterburner to popularny program wśród użytkowników komputerów, a przede wszystkim wśród graczy. Służy nie tylko do monitorowania parametrów karty graficznej, ale także podkręcania GPU, a w zestawie z RivaTuner także do testowania wydajności (liczby fps-ów itp.). Niestety, stał się źródłem ataków. Jeśli korzystasz z programu i zauważyłeś ostatnio gorsze działanie PC-ta, to możesz być wśród ofiar oszustów.

Atak na użytkowników MSI Afterburner

Atak został wykryty przez CRIL, czyli Cyble Intelligence and Research Lab. MSI Afterburner stał się źródłem kampanii pishingowej, która ma nakłonić użytkowników do instalacji fałszywej wersji oprogramowania. Eksperci w ciągu ostatnich 3 miesięcy wykryli około 50 stron, na których znajdował się podrobiony plik instalacyjny. Dlatego ofiarą ataku mogło paść wielu użytkowników.

Linki do fałszywych stron wysyłane są w wiadomościach e-mail. Można na nie trafić także na wszelkiego rodzaju forach, w mediach społecznościowych oraz w formie reklam internetowych. Kliknięcie danego linku przenosi na stronę internetową, która wygląda dokładnie tak samo, jak oryginalna witryna MSI Afterburner. Fałszywe strony znajdowały się między innymi pod adresami:

msi-afterburner-download.site

msi-afterburner.download

mslafterburners.com

Część z nich już nie działa, ale wkrótce na ich miejsce pojawią się kolejne. Uruchomienie fałszywej wersji programu wiąże się z instalacją koparki kryptowalut, która znacząco wpływa na obniżenie wydajności komputera. Poza tym oprogramowanie wykrada wrażliwe dane użytkowników. Dlatego lepiej sprawdźcie, czy na pewno korzystacie z odpowiedniej wersji MSI Afterburner. Program najlepiej pobierać z oficjalnej strony MSI.

