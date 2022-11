Jak się chłodzi najwydajniejsze karty graficzne na rynku?

Na rynku dostępny jest ogrom kart graficznych od wielu producentów. Zastanawiasz się czym się one od siebie dokładnie różnią? Czy warto dopłacać do droższego modelu? Dzisiaj to wyjaśnimy!

Postęp jaki możemy obserwować w ostatnich latach na rynku sprzętu komputerowego jest niesamowity. Procesory oferują znacznie więcej rdzeni i wątków niż wcześniej, a karty graficzne mają jeszcze bardziej rozbudowane GPU i kuszą wyższymi zegarami. Tym samym gra w rozdzielczości 4K to nie jest już marzenie, a coś dostępnego na wyciągnięcie ręki. Ba! Topowe maszyny z technologiami jak NVIDIA DLSS 3 czy AMD FSR 2.0 mogą się nawet pokusić o zabawę w 8K.

Najnowsze karty graficzne wymagają porządnego chłodzenia

Niestety, fizyki nie da się oszukać. Coraz większe i bardziej skomplikowane układy oznaczają również wyższy pobór mocy. To zaś jednoznacznie przekłada się na temperatury, które możemy obserwować pod pełnym obciążeniem w grach i programach. Tutaj jednak z pomocą przychodzą firmy trzecie, które z bogatą wiedzą i doświadczeniem swoich inżynierów prześcigają się nad coraz to skuteczniejszymi rozwiązaniami mającymi zapewnić niskie temperatury i wzorową kulturę pracy.

Jeśli jednak jesteście tak dużymi entuzjastami PC jak my to pewnie nie raz zastanawialiście jak oni to robią? Dzisiaj sprawdzimy to na przykładzie jednej z lepszych kart graficznych dostępnych w sklepach. Mowa o modelu Palit GeForce RTX 3080 w wersji GameRock OC. Rozbierzemy ją na czynniki pierwsze i przyjrzymy się wszystkiemu z bliska.



Nasz pacjent ma wymiary 304 x 136 x 60 milimetrów, a więc spokojnie można pokusić się o określenie go mianem olbrzyma. Lwią część zajmuje tutaj 2,7-slotowy układ chłodzenia. Oparto go na pokaźnym, aluminiowym radiatorze, licznych rurkach cieplnych i trzech wentylatorach.

Zastosowane „śmigła” to jednostki 90-milimetrowe oferujące tryb pracy półpasywnej. Co to znaczy? Specjalny układ czuwa nad tym, by uruchamiały się one tylko wtedy kiedy to potrzebne. Przeglądacie internet, oglądacie film? Pozostają w spoczynku. Zabieracie się do długiej gry czy ciężkiej pracy? Dopiero wtedy się uruchamiają.



Dobrą kulturę pracy, dobry przepływ powietrza oraz wysokie ciśnienie osiągnięto za sprawą dwóch sztuczek. Pierwsza z nich to aż dziewięć specjalnie wyprofilowanych łopatek, druga zaś to podwójne łożyska kulkowe. Pozwala to na zmniejszenie wibracji oraz turbulencji powietrza do minimum, a przy tym zapewnienie długiej i bezawaryjnej pracy.

Pod wentylatorami znalazł się okazały radiator, który gra pierwsze skrzypce w odprowadzaniu ciepła z rdzenia karty graficznej. Jest on bogato żebrowany, a każdy fin posiada specjalne przetłoczenia zwiększające ich powierzchnię, a tym samym skuteczność. Wszystko to dopełnia sześć 6-milimetrowych niklowanych rurek cieplnych, które sprawiają, że ciepło jest skutecznie odbierane z GPU i równomiernie rozprowadzane po całym radiatorze.



To oczywiście nie koniec, rozbierając Palit GeForce RTX 3080 GameRock OC dalej znajdziemy dwa ciekawe elementy. Pierwszy z nich to metalowy, solidny backlpate. Został on specjalnie zaprojektowany i wykonany tak by odbierać ciepło z PCB karty graficznej, ale przy tym nie ograniczać cyrkulacji powietrza. Innymi słowy posiada specjalne otwory, przez które wcześniej wspomniane wentylatory mogą przeciskać powietrze przechodzące uprzednio przez radiator.

Druga, solidniejsza i dodatkowo żebrowana płyta z odlewanego aluminium znajduje się z przodu, pod samym radiatorem. To ona odpowiada za chłodzenie takich elementów karty graficznej jak kości pamięci czy sekcja zasilania. Zapewnienie tym komponentom niskich temperatur jest bardzo ważne. Ma wpływ nie tylko na stabilność pracy, potencjał podkręcania, ale również ich żywotność.



Wszystko to dopełnia zestaw licznych termopadów, które znalazły się na każdym, chociaż minimalnie grzejącym elemencie. Ich dobór to trudne zadanie – muszą zapewniać zarówno najwyższą wydajność za sprawą wysokie przewodnictwa cieplnego, jak i cechować się niezmienionymi parametrami nawet po miesiącach czy latach pracy. Tak by konsument nie musiał się niczym martwić. Podobnie sprawa wygląda z pastą termoprzewodzącą aplikowaną na rdzeń.

Wisienką na torcie jest podwójny BIOS wybierany fizycznym przełącznikiem na karcie graficznej. Oferuje on dwa tryby pracy – pierwszy to „Performance Mode”, drugi zaś „Silent Mode”. Jak łatwo się domyślić po nazwach stawiają one kolejno na jak najniższe temperatury i najwyższą wydajność oraz na jak najlepszy stosunek kultury pracy względem wydajności. Zwłaszcza to ostatnie jest przydatne np. w środku nocy czy w mieszkaniu, gdzie znajduje się małe dziecko.



Tym samym czy warto dopłacać do bardziej rozbudowanych kart graficznych? Jak najbardziej! Różnica w układach chłodzenia jest widoczna gołym okiem. I o ile każdy z nas ma inne preferencje co do wyglądu, tak wszyscy pożądają cichych i chłodnych układów. A taki jest właśnie tajwański Palit GeForce RTX 3080 GameRock OC i inne modele z tej serii.

Tekst powstał przy współpracy z firmą Palit.

