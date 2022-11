NVIDIA zapowiedziała prezentację nowych kart GeForce RTX 40

NVIDIA ogłosiła, kiedy odbędzie się prezentacja kolejnych kart graficznych z serii RTX 40 (Lovelace). Zgodnie z przewidywaniami będzie to początek roku i targi CES 2023.

Do tej pory NVIDIA zaprezentowała tylko dwie karty graficzne z serii RTX 40, czyli modele RTX 4090 oraz RTX 4080. Wiemy też o modelu RTX 4080 12 GB, który prawdopodobnie został przemianowany na RTX 4070 Ti. To jednak nie koniec tego, co szykują Zieloni. Właśnie zapowiedziano kolejną konferencję, na której GeForce'y będą głównym daniem.

Prezentacja kart GeForce RTX 40

Zgodnie z przewidywaniami kolejna prezentacja kart graficznych GeForce RTX 40 (Lovelace) odbędzie się przy okazji targów CES 2023 w Las Vegas, czyli zaraz na początku przyszłego roku. Impreza została zaplanowana dokładnie na 3 stycznia na godzinę 8:00 rano czasu PT (czas pacyficzny), czyli 17:00 czasu polskiego. NVIDIA będzie obecna na targach ze swoim stoiskiem i nowymi produktami, ale sama prezentacja odbędzie się na streamie.

Co NVIDIA pokaże 3 stycznia? Na pewno przemianowany model GeForce RTX 4070 Ti, czyli wcześniejszego RTX-a 4080 12 GB. Karta powinna mieć identyczną specyfikację, ale niższą cenę. Być może dowiemy się czegoś na temat RTX-ów 4070 i 4060, ale bardziej prawdopodobna wydaje się zapowiedź układów mobilnych z serii Lovelace, czyli do gamingowych laptopów. Na targach w Las Vegas producenci mają pokazać pierwsze komputery przenośne z nowymi GPU oraz CPU zarówno AMD, jak i Intela.

