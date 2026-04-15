Rower zasilany powerbankiem. Poznaj Engwe ZIP, przełomowego elektryka

Rower elektryczny ładowany przez USB-C w końcu staje się prawdą. Poznaj Engwe ZIP, rower z wyciągalnym powerbankiem 360 Wh, którym można naładować telefon czy laptopa (aż 100 W).

Lech Okoń (LuiN)
LECH OKOń (LUIN) 16:17
Rower zasilany powerbankiem. Poznaj Engwe ZIP, przełomowego elektryka

Engwe atakuje kolejną niszę rowerów elektrycznych

Engwe to coraz lepiej rozpoznawana w Europie marka osobistych pojazdów elektrycznych, która powoli zaczyna pojawiać się w polskich elektromarketach. Producent oferuje rowery, o wydawać by się mogło każdej formie, a do tego wyjątkowo mocne hulajnogi, jak testowana przez nas ostatnio Engwe Y1000.

Z generacji na generację firma przynosi coraz lepsze rozwiązania i taki karbonowy rower Engwe N1 Pro ładować trzeba przez zaledwie 1,5-2 godziny, by uzyskać aż 100 km jazdy ze wspomaganiem. Nieustannie jednak problem z tego typu sprzętem jest ten sam — wymaga dużych i ciężkich zasilaczy. Zmienia to Engwe ZIP.

Rower zasilany powerbankiem. Poznaj Engwe ZIP, przełomowego elektryka

Engwe ZIP to zupełnie nowe podejście do rowerów elektrycznych

Debiutujący na rynku Engwe ZIP to miejska, składana chudzinka. Sprzęt uzbrojony jest w 20-calowe koła z wielkimi hamulcami tarczowymi, ma dodatkowe kółeczko pod sztycą siodła do bezpiecznego transportu w pozycji złożonej i pełną, 7-biegową tylną przekładnię, a mimo to waży zaledwie 16,9 kg.

Rower zasilany powerbankiem. Poznaj Engwe ZIP, przełomowego elektryka
Koniec męki z przewożeniem roweru w metrze czy autobusie

Co więcej, ma imponujące 120 km zasięgu jazdy wspomaganej, za sprawą zastosowanego w nim powerbanka LG 360Wh. Przechowywany jest on w wodoszczelnym pokrowcu-plecaczku z przodu roweru, z wbudowanym mechanizmem stacji dokującej, a w razie potrzeby możemy do niego podłączyć dowolny sprzęt zgodny z Power Delivery 3.0 (do 100 W). Sam akumulator ładowany jest dołączoną ładowarką Power Delivery 100 W, ale można skorzystać z wielu popularnych ładowarek do telefonów (wreszcie), jak i doładować rower powerbankiem w terenie (wreszcie x2).

Chociaż rower jest miejskim mikrusem, radzi sobie z obciążeniem do 120 kg, a zastosowany w nim silnik oferuje imponujący moment obrotowy 40 NM i pełną zgodność z polskimi przepisami. O ile w zatłoczonych miastach fatbike to dość karkołomny pomysł na dojazdy do pracy (masa nawet powyżej 30 kg), a rowery ze sztywną ramą są kłopotliwe do przechowywania z niewielkich mieszkaniach, to już Engwe ZIP może okazać się prawdziwym strzałem w dziesiątkę.

Rower zasilany powerbankiem. Poznaj Engwe ZIP, przełomowego elektryka
Takiego mikrusa można zmieścić nawet w bardzo małym mieszkaniu

Cena? W promocji na start około 4200 zł. Nie jest to może mała kwota, ale Engwe ZIP atakuje i tak cenniki od dołu. Postaramy się sprawdzić dla Was ten rower w praktyce — ładowanie za pomocą USB-C to prawdziwy przełom.

Źródła zdjęć: Engwe
Źródła tekstu: Engwe, oprac. wł