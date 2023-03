Beta Diablo 4 pali karty graficzne. Blizzard i NVIDIA badają sprawę

Pojawia się coraz więcej doniesień, według których beta Diablo 4 pali karty graficzne. NVIDIA i Blizzard już badają sprawę.

Od kilku dni docierają do nas informacje, według których beta Diablo 4 potrafi uśmiercić kartę graficzną. Coraz więcej użytkowników donosi, że ich GPU dokonało żywota w trakcie grania w ten tytuł. Sprawa stała się na tyle poważna, że Blizzard i NVIDIA postanowiły bliżej się jej przyjrzeć.

Blizzard przyznał, że ściśle współpracuje z NVIDIĄ w celu "zidentyfikowania konfiguracji sprzętowych, których dotyczy problem, i zebrania jak najwięcej danych, aby pomóc w dochodzeniu." Na ten moment nie wiemy, co jest dokładnie powodem usterek, ale w ciągu kilku dni obie firmy powinny wydać jakieś oświadczenie.

Diablo 4 pali karty graficzne

Wiadomo o przynajmniej kilku przypadkach kart graficznych, które spaliły się w trakcie grania w betę Diablo 4. Problem zdaje się dotyczyć przede wszystkim modeli GeForce RTX 3080 Ti, bo to ich jest najwięcej na liście ofiar Blizzarda. Co ciekawe, są to przede wszystkim modele produkcji Gigabyte'a, więc w grę może wchodzić jakaś wada fabryczna, która wcześniej się nie ujawniła. Poza tym spaliły się też dwie karty RTX 3080 oraz jedna Radeon RX 6900 XT.

Niedawno podobny problem dotyczył gry New World. W tym przypadku nie była winna sama gra, a przynajmniej nie w sposób bezpośredni. Co prawda była ona słabo zoptymalizowana i mocno męczyła GPU, ale usterki były spowodowane właśnie wadą fabryczną, w tym konkretnym przypadku słabym lutowaniem niektórych elementów. W przypadku Diablo 4 prawdopodobnie będzie podobnie, ale poczekajmy na oficjalne ustalenia.

W tej chwili zalecane jest ograniczenie liczby wyświetlanych klatek w Diablo 4. Jeśli karta już uległa spaleniu, to z kolei warto całkowicie odłączyć komputer od zasilania, a następnie ponownie go włączyć. Pomóc może też czysta instalacja sterowników, o ile karta jest wykrywana przez system Windows.

Źródło zdjęć: Shutterstock

Źródło tekstu: PCGamer