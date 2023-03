Cena GeForce RTX 4070 to nieśmieszny żart

Zbliża się premiera kart graficznych GeForce RTX 4070. Poznaliśmy prawdopodobną cenę tych modeli i można ją uznać jedynie za nieśmieszny żart.

W połowie kwietnia, jak wynika z niepotwierdzonych źródeł, zadebiutuje karta graficzna GeForce RTX 4070. Przedpremierowe testy prawdopodobnie zostaną rozbite na dwie tury. Ale co z ceną? Informacje na jej temat przekazał YouTuber ze znanego kanału Moore's Law is Dead. Jeśli są prawdziwe, to już możecie zacząć się śmiać i to przez łzy.

Cena GeForce RTX 4070 to absurd

Przypomnijmy, że GeForce RTX 3070 w dniu premiery miał cenę rekomendowaną na poziomie 499 dolarów. W przypadku następcy spodziewaliśmy się podwyżki, ale do mniej więcej 599 dolarów. Byłoby drożej, ale jeszcze akceptowalnie. Tymczasem Moore's Law is Dead donosi o kwocie, która jest wręcz szokująco wysoka. Według jego informacji referencyjne modele GeForce RTX 4070 mają kosztować około 749 dolarów, a modele podkręcone nawet 799 dolarów.

Kwota wydaje się absurdalna z dwóch powodów. Po pierwsze, byłaby to podwyżka aż o 50 proc. z generacji na generację. Po drugie, 799 dolarów to już kwota, za którą można kupić wyższy model GeForce RTX 4070 Ti. Dlatego mam nadzieję, że plotki okażą się nieprawdziwe i NVIDIA jednak rozsądnej wyceni nową kartę. Jeśli nie, to nie wróżę jej żadnego sukcesu. Gracze już pokazali przy tej generacji, że nie zamierzają płacić z GPU tak absurdalnych kwot.

