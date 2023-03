Premiera GeForce RTX 4070? Tym razem będzie to skomplikowane

Czekasz na nową, tańszą kartę graficzną NVIDII? Jeśli myślałeś o kupnie wypasionego modelu GeForce RTX 4070 to niestety nie mamy dobrych wieści. Podjęcie ostatecznej decyzji w oparciu o niezależne testy tym razem nie będzie takie łatwe.

Rodzina kart graficznych NVIDIA GeForce RTX 4000 debiutowała na rynku w październiku 2022 roku. Na start dostaliśmy flagowy model GeForce RTX 4090, miesiąc później ukazał się GeForce RTX 4080, a w styczniu debiutował GeForce RTX 4070 Ti. Wszystkie z nich są bardzo wydajne i bardzo drogie (od 4300 złotych wzwyż).

NVIDIA chce wypromować tańsze modele kart graficznych

Podobnie ceny wyglądają u AMD w serii Radeon RX 7000. Wiele osób czeka więc na tańsze karty graficzne, a jedną z nich będzie GeForce RTX 4070. Z wcześniejszego przecieku, wiemy już, że ma ona zadebiutować za niecały miesiąc, a dokładniej 13 kwietnia 2023. A kiedy testy? To nieco skomplikowane.

Jak ujawnia serwis VideoCardz partnerzy NVIDII tacy jak ASUS, MSI, GIGABYTE, Palit i inne firmy zaczną zapełniać swoje lokalne magazyny kartami GeForce RTX 4070 jeszcze w tym tygodniu. Później trafią one do centrów dystrybucyjnych, a stamtąd do konkretnych sklepów. Czasu jest więc sporo - prawie miesiąc.

Dziennikarze i youtuberzy technologiczni dostaną egzemplarze testowe na początku kwietnia. I tutaj zaczyna robić się ciekawie. Embargo (NDA) na recenzje rozbito na dwa terminy - 12 kwietnia, godzina 14:00 oraz 13 kwietnia godzina 14:00. Na sklepowe półki GeForce RTX 4070 trafi 13 kwietnia o 14:00.

Skąd ten podział? NVIDIA chce by wpierw pojawiły się recenzje tańszych modeli z cenami MSRP, a dopiero później testy drogich i fabrycznie podkręconych wariantów. Innymi słowy konsumenci zainteresowani bardziej rozbudowanymi kartami nie będą mieli czasu na zaznajomienie się z niezależnymi recenzjami.

Na koniec przypomnijmy tylko, że według aktualnych informacji NVIDIA GeForce RTX 4070 ma dysponować rdzeniem AD104-250(/251) wyposażonym w 5888 rdzeni CUDA. Całość doprawiona 12 GB pamięci typu GDDR6 na 192-bitowej szynie danych i TDP na poziomie 200 W.

Zobacz: Gamingowy ASUS 240 Hz OLED trafia wreszcie do sprzedaży

Zobacz: AMD ma asa w rękawie. Ma być tanio i wydajnie

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: VideoCardz, Telepolis / Damian Jaroszewski

Źródło tekstu: VideoCardz, oprac. własne