AMD ma asa w rękawie. Ma być tanio i wydajnie

Granie w gry nie należy w ostatnich latach do taniego hobby. Zarówno procesory, jak i karty graficzne są bardzo drogie. AMD chce to zmienić za sprawą tanich APU.

AMD w ramach generacji procesorów Ryzen 7000 przystąpiło do silnej ofensywy nie tylko na rynku komputerów stacjonarnych, ale również laptopów. W efekcie do sprzedaży ma trafić sporo różnych modeli. W segmencie mobilnym zobaczymy serie Ryzen 7020, 7030, 7035, 7040 i 7045 w wersjach U, H(S) i HX.

Mowa o układzie APU z 6 rdzeniami i 12 wątkami

Skąd tyle różnych oznaczeń? Cóż, AMD "trochę" miesza i w ramach jednej generacji dostajemy cztery różne architektury CPU - Zen4, Zen3+, Zen3 i Zen2 oraz trzy różne architektury dla iGPU - RDNA3, RDNA2 oraz Vega.

A tak się składa, że w bazie wyników Geekbench pojawiły się wyniki nowego procesora AMD Ryzen 5 7640U. Jest to niskonapięciowe APU (Zen4) wyposażone w 6 rdzeni i 12 wątków, z zegarem bazowym 3,5 GHz i do 4,9 GHz w trybie boost. Dopełnia to zintegrowany układ graficzny AMD Radeon 760M. Całość z TDP 15 W.

Opisywany układ testowany był w ramach platformy AMD Mayan-PHX. Nie jest to zdecydowanie produkt na rynek konsumencki, a więc opisywane APU nie jest raczej gotowe do szybkiej premiery.

W teście wydajności jednowątkowej AMD Ryzen 5 7640U osiąga 1869 punktów, zaś w teście wydajności wielowątkowej 8853 punktów. To kolejno o 26,7% i 22,3% lepiej niż starszy model AMD Ryzen 6600U, również wyposażony w 6 rdzeni i 12 wątków. Oczywiście do premiery może się jeszcze sporo zmienić. Tak czy siak to będzie bardzo ciekawy układ dla małych konsol i UMPC od GPD, Ayaneo, AYN i innych producentów.

Źródło zdjęć: Geekbench

Źródło tekstu: VideoCardz, oprac. własne