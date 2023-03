Tak wygląda karta graficzna AMD, która oficjalnie nie istnieje

Czekasz na naprawdę tanie karty graficzne? Okazuje się, że są one już dostępne w sprzedaży w cenie poniżej 300 złotych. AMD jednak nie chciało wypuścić ich do sklepów, udostępniając je tylko partnerom OEM.

Od końca ubiegłego roku na rynku dostępne są już karty graficzne AMD Radeon RX 7000 oraz NVIDIA GeForce RTX 4000. Modele, które pojawiły się do tej pory są co prawda pieruńsko wydajne, ale niestety również bardzo drogie. Mowa o cenach od 4300 złotych wzwyż, co nie budzi zainteresowania konsumentów.

AMD Radeon RX 6300 kosztuje zaledwie 255 złotych

Z tego powodu wiele osób nadal chętnie sięga po starsze generacje lub po prostu używki. Oczywiście Czerwoni i Zieloni nie zapomnieli o mniej majętnych klientach. Po prostu na droższych modelach mają większy zysk.

Na chińskiej platformie sprzedażowej Goofish namierzono kartę graficzną AMD Radeon RX 6300, która oficjalnie nie istnieje. Jest to niskoprofilowa i jednoslotowa propozycja z prostym układem chłodzenia. Ze względu na niski pobór mocy do 32 W nie potrzeba tutaj dodatkowego zasilania.

Specyfikacja pokrywa się częściowo z mobilnymi układami AMD Radeon RX 6300M. Mowa więc o rdzeniu z zegarem 1512 MHz oraz 2 GB VRAM typu GDDR6 na 32-bitowej szynie danych. Co ciekawe pamięci są wyżej taktowane niż w dostępnym w sklepach Radeonie RX 6400 (16 vs 14 Gbps). Niestety ze względu na bardzo wąską szynę danych przepustowość to zaledwie 64 GB/s. Innymi słowy to nie jest demon wydajności.

Cena wynosi 399 renminbi, czyli około 255 złotych. Nie należy jednak zakładać, że to oficjalne MSRP. Platforma Goofish znana jest ze sprzedaży próbek inżynieryjnych. Chociaż w tym przypadku mowa prawdopodobnie o karcie wyjętej z komputera OEM. A szkoda, bo ten układ mógłby znaleźć swoją niszę na rynku.

