Gracze nie są zainteresowani nowymi kartami AMD i NVIDII

Najnowsze karty graficzne AMD i NVIDII są już z nami od kilku miesięcy. Pora sprawdzić jak wygląda ich popularność wśród graczy na świecie.

Pierwsze karty graficzne NVIDIA GeForce RTX 4000 debiutowały w październiku, a AMD Radeon RX 7000 w grudniu 2022 roku. Nowa generacja tradycyjnie już przyniosła spory skok wydajności w grach i programach.

Ani NVIDIA, ani AMD nie mają powodów do zadowolenia

Niestety zarówno Zieloni, jak i Czerwoni zdecydowali się na spore podwyżki cen. Tym samym najtańsze nowe GeForce'y i Radeony zaczynają się od około 4300 złotych za najbardziej podstawowe modele. To dużo więcej niż Sony PlayStation 5 czy Xbox Series S/X. Jak to jednak wpłynęło na decyzje zakupowe graczy?

Steam opublikował znane już wszystkim statystyki sprzętowe użytkowników za luty 2023. Jest to świetny wyznacznik sytuacji na rynku, jako że mowa o największej i najpopularniejszej na świecie platformie dla graczy. Dane obejmują ludzi z całego świata, a więc krajów bogatych, rozwijających się i biednych.

Sytuacja w tabeli dotyczącej kart graficznych jest dość stabilna. TOP 10 należy cały czas do NVIDII, a trzy najpopularniejsze układy to GeForce GTX 1650, GTX 1060 oraz RTX 3060 Laptop. Mowa więc o nisko-średnim segmencie cenowym i to sprzed kilku generacji. Widać też tendencję zwyżkową dla serii RTX 3000.

Pierwszą kartę graficzną od AMD widzimy dopiero na 13 pozycji i jest to układ zintegrowany w procesorze, a więc zapewne APU i laptopy. Dedykowana karta graficzna to dopiero 25 miejsce, a mowa o Radeonie RX 580.

A jak wygląda położenie najnowszych modeli? "Najlepiej" prezentuje się karta NVIDIA GeForce RTX 4090 mająca 0,31% udziałów rynku wśród graczy Steam. To o 0,07% lepiej niż w styczniu. GeForce RTX 4080 to 0,20%, a GeForce RTX 4070 Ti - który jest najnowszy - to zaledwie 0,18% udziałów.

Najwyraźniej serią AMD Radeon RX 7000 gracze nie są zainteresowani wcale. W statystykach sprzętowych Steam kompletnie brakuje zarówno Radeona RX 7900 XTX, jak i tańszego Radeona RX 7900 XT.

Co jest powodem takiej sytuacji? Odpowiedź jest prosta - ceny. Są one aktualnie szalenie wysokie i jest to wina zarówno AMD, jak i NVIDII. Szał na kryptowaluty dawno się już skończył, ale obaj producenci ustawili MSRP na bardzo wysokim poziomie. Gracze po prostu sięgnęli po konsole, używane GPU lub zmienili hobby.

Źródło zdjęć: Steam, Shuttestock, NVIDIA, AMD

Źródło tekstu: oprac. własne