Laptopy z AMD Dragon Range trafiły do sklepów. Są szalenie drogie

Jeśli czekałeś na laptopy z nowymi procesorami AMD Ryzen 7000 to nie mamy dobrych wieści. Pierwsze modele, które trafiły do sklepów są absurdalnie drogie.

Na początku stycznia, podczas targów CES 2023, AMD zapowiedziało mobilne procesory Ryzen 7000. Tym razem Amerykanie mocno namieszali, tworząc kilka różnych serii. Nie byłoby w tym problemu, gdyby nie fakt, że w ramach teoretycznie jednej rodziny dostajemy cztery różne architektury dla CPU i trzy dla iGPU.

W drodze są też laptopy od Alienware, Lenovo i MSI

Najwydajniejsze procesory AMD Ryzen 7000 to seria Ryzen 7x45HX, nazywana też Dragon Range. To odpowiedź na procesory Intel Core HX. Są to to układy oparte na CPU do komputerów stacjonarnych, które cechują się znacznie wyższym poborem mocy, ale i o wiele większą wydajnością w grach i programach.

AMD obiecywało, że pierwsze laptopy z nowymi procesorami pojawią się już w lutym 2023. Rzeczywistość okazała się jednak jak zwykle inna i dopiero teraz trafiają one do sklepów. Jako pierwsze swoje rozwiązania pokazał ASUS, mowa o modelach ROG Strix G17, ROG Strix Scar 17 oraz ROG Zephyrus Duo 17.

Wszystkie z nich wyposażono w flagowy procesor AMD Ryzen 9 7945HX dysponujący 16 rdzeniami i 32 wątkami z taktowaniem do 5,4 GHz i przy TDP 55-75+ W. Czerwoni twierdzą, że to pozwala zapewnić o 10% wyższą wydajność niż Intel Core i9-13950HX. Należy jednak pamiętać, że jest jeszcze Core i9-13980HX.

Amerykański sklep Newegg i platforma Amazon mają już opisywane laptopy w swojej ofercie:

ASUS ROG Strix G17 (Ryzen 9 7945HX + RTX 4060) - 1800 USD, czyli około 7875 PLN

(Ryzen 9 7945HX + RTX 4060) - 1800 USD, czyli ASUS ROG Strix G17 (Ryzen 9 7945HX + RTX 4070) - 2200 USD, czyli około 9625 PLN

(Ryzen 9 7945HX + RTX 4070) - 2200 USD, czyli ASUS ROG Strix G17 (Ryzen 9 7945HX + RTX 4070) - 3000 USD, czyli około 13 125 PLN

(Ryzen 9 7945HX + RTX 4070) - 3000 USD, czyli ASUS ROG Strix Scar 17 (Ryzen 9 7945HX + RTX 4080) - 3500 USD, czyli około 15 315 PLN

(Ryzen 9 7945HX + RTX 4080) - 3500 USD, czyli ASUS ROG Zephyrus Duo 16 (Ryzen 9 7945HX + RTX 4080) - 3500 USD, czyli około 15 315 PLN

(Ryzen 9 7945HX + RTX 4080) - 3500 USD, czyli ASUS ROG Zephyrus Duo 16 (Ryzen 9 7945HX + RTX 4090) - 4500 USD, czyli około 19 689 PLN

Jest więc szalenie drogo, skoro najtańszy laptop to wydatek rzędu 8000 złotych. Na razie próżno szukać ofert innych producentów, ale AMD obiecuje, że modele od Alienware, Lenovo i MSI są już w drodze. Należy też pamiętać, że później pojawią się urządzenia wyposażone w słabsze i tańsze procesory jak AMD Ryzen 9 7845HX (12R/24W), Ryzen 7 7745HX (8R/16W) i Ryzen 5 7645HX (6R/12W).

Zobacz: Intel z kolejnymi obniżkami cen. Tak tanio jeszcze nie było

Zobacz: Idealne chłodzenie AiO dla fanów niewielkich komputerów

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: AMD

Źródło tekstu: VideoCardz, oprac. własne