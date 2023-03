Idealne chłodzenie AiO dla fanów niewielkich komputerów

Jesteś fanem małych zestawów komputerowych? Zależy Ci na niskich temperaturach lub myślisz o OC swojego procesora? W takim razie Tajwańczycy mają coś dla Ciebie!

Nie każdy ma miejsce czy chęć na duży zestaw komputerowy. Zwłaszcza, jeśli używany jest on głownie do surfowania po sieci, oglądania filmów, pracy biurowej czy grania w starsze produkcje i tytuły online. Z tego powodu coraz popularniejsze stają się komputery w standardzie SFF (Small Form Factor) oraz laptopy.

Dynatron L35 obsługuje procesory o TDP do 250 W

Na szczęście w sklepach dostępnych jest coraz więcej płyt głównych, kart graficznych i obudów stworzonych z myślą o małych PC. Sukcesywnie powiększa się też wybór układów chłodzenia. Tym razem pochylimy się nad oryginalnym rozwiązaniem od tajwańskiej firmy Dynatron.

Dynatron L35 to gotowy zestaw chłodzenia cieczą typu All in One. Mamy tutaj do czynienia z aluminiowym radiatorem o wymiarach 240 x 80 x 44 milimetrów. Jest to więc idealne rozwiązanie dla szaf rackowych typu U2 czy niewielkich obudów pokroju Fractal Ridge.

Zastosowane wentylatory to trzy jednostki 80-milimetrowe klasy serwerowej. Pracują one z prędkością do 8000 RPM przy wydajności do 115,6 CFM i głośności do 64,4 dB(A). Pod pełnym obciążeniem będzie więc głośno, ale można to rozwiązać odpowiednio dobraną krzywą obrotów. Pompka znalazła się przy radiatorze.

Dynatron deklaruje, że ich AiO obsługuje procesory o TDP do 250 W. Wspierane są gniazda Intel LGA 2066, 2011(-3), 1700, 1366, 1200, 115x, oraz AMD AM5, AM4 i starsze.

Data premiery i sugerowane ceny Dynatron L35 pozostają tajemnicą. Nie ma jednak co się spodziewać szerokiej dostępności w polskich sklepach. Fani małych zestawów komputerowych mogą mieć więcej szczęścia sięgając po AiO od niemieckiej firmy Alphacool jak np. Eisbaer LT92.

Zobacz: GIGABYTE szykuje naprawdę olbrzymiego Radeona

Zobacz: Chińskie karty graficzne zaczynają zalewać sklepy

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: Dynatron, Shutterstock

Źródło tekstu: oprac. własne