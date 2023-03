GIGABYTE szykuje naprawdę olbrzymiego Radeona

Nie jesteś fanem gonienia za nowościami? Wolisz sprawdzone i dopracowane rozwiązania? Świetnie się składa! GIGABYTE szykuje wydajną kartę graficzną ze stajni AMD, która będzie dysponowała dużym układem chłodzenia.

Co prawda na rynku dostępnych jest tylko trzech dużych producentów kart graficznych - AMD, Intel oraz NVIDIA, ale w sklepach można znaleźć całe zatrzęsienie drastycznie różnych modeli. Wszystko za sprawą partnerów wymienionych firm takich jak ASUS, MSI, GIGABYTE, Sapphire i wiele innych.

Nowa karta GIGABYTE ma być wydajniejsza i chłodniejsza

A tak się składa, że GIGABYTE postanowił wydać nowego Radeona. Jest to zaskakujące z dwóch powodów. Po pierwsze wcale nie mowa o najnowszej generacji, a po drugie będzie to naprawdę duża karta graficzna.

Jak donosi VideoCardz już niedługo do sklepów trafi GIGABYTE Radeon RX 6800 XT Gaming OC PRO. Tak, mowa o układzie, który debiutował na rynku w listopadzie 2020 roku. Względem dostępnej do tej pory wersji doczeka się on znacznie większego, wydajniejszego i cichszego układu chłodzenia.

Opisywana karta graficzna ma dostać cooler znany z do niedawna flagowego Radeona RX 6950 XT. Tym samym długość wzrośnie z 286 do 330 milimetrów. Dodatkowo doczekamy się niestandardowego zestawu złączy wideo. Użytkownik będzie miał do dyspozycji 2x HDMI 2.1 i 2x DisplayPort 1.4a.

Prócz tego zamiast dotychczasowych dwóch złączy zasilających typu 8-pin wymagane będą trzy. To sugeruje większe limity poboru mocy oraz mocne fabryczne OC rdzenia (ponad 2285 MHz), a więc większą wydajność.

Sugerowana cena i data premiery GIGABYTE Radeon RX 6800 XT Gaming OC PRO pozostają tajemnicą. Powinno to jednak nastąpić lada moment. W końcu w sprzedaży dostępne są już Radeony RX 7900 XT(X).

Czemu w ogóle Tajwańczycy zdecydowali się na wydanie nowej karty graficznej w ramach starszej generacji? Cóż, powód jest prosty. Zarówno AMD i NVIDIA, jak i partnerzy mają spory problem po załamaniu się rynku kryptowalut. Ich magazyny są pełne starszych, niesprzedanych kart graficznych oraz GPU.

Źródło zdjęć: GIGABYTE, VideoCardz, Shutterstock

Źródło tekstu: VideoCardz, oprac. własne