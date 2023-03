Płyta na stulecia. Przeżyje ciebie, twoje dzieci, a może nawet i wnuki

Zależy Ci na bezpieczeństwie twoich danych? Masz pliki, które musisz przechowywać nie kilka, a kilkanaście lub kilkadziesiąt lat? W takim razie Pioneer ma coś dla Ciebie!

Większość z nas ma dane, na bezpieczeństwie których wybitnie nam zależy. Japończycy podchodzą do tego szczególnie poważnie. Dowodem na to jest specjalne prawo wymagające by określone informacje podatkowe były przechowywane w formie elektronicznej przez 100 lat. Wbrew pozorom to trudniejsze niż się wydaje.

Napęd Pioneera nagrywa dane specjalną metodą X6257

Na rynku mamy HDD, SSD, pamięci taśmowe oraz różnego rodzaju płyty. Wszystkie z nich mają jednak swoje słabe strony - degradacja, zanik ładunków elektrycznych, wadliwa mechanika itd. Przykładowo dobre płyty BD-R mają żywotność ocenianą na 5 do 20 lat, BD-RE na 20 do 50 lat, a DVD-R i CD-R na 50 do 100 lat.

By sprostać rygorystycznym japońskim wymaganiom firma Pioneer wypuściła w ostatnim czasie napędy optyczne oraz płyty BD-R z pierwszym w branży oznaczeniem "DM for Archive". Zgodne są one z międzynarodową normą ISO/IEC 16963:2017 i według producenta mają przetrwać stulecia.

W przypadku napędu Pioneer BDR-WX01DM mamy do czynienia ze znacznie trwalszymi silnikami, mocniejszymi układami mechanicznymi oraz konstrukcją zabezpieczoną przed kurzem. Najważniejsza jest jednak możliwość nagrywania danych metodą X6257 wspieraną przez dołączoną aplikację DM Archiver.

ODD łączy się z komputerem przez interfejs USB 3.0 typu A. Mowa o prędkościach nagrywania x12 dla BD-R, x16 dla DVD-R i x40 dla CD-R. Co ciekawe urządzenie obsługuje też płyty M-Disc z węgla szklistego, które są odporne na utlenianie, a tym samym w idealnych warunkach mogą przetrwać nawet 1000 lat.

Pioneer zaleca by opisywane nośniki danych były przechowywane w budynku odpornym na trzęsienia ziemi, wyposażonym w odpowiednie zabezpieczenia przeciwpożarowe oraz w temperaturze między 10°C, a 25°C oraz wilgotności powietrza na poziomie od 40% do 60%.

Oczywiście tak specjalistyczny sprzęt nie należy do tanich. Pioneer BDR-WX01DM wyceniono na 59 800 jenów (około 1960 złotych). Zaś zestaw trzech płyt BD-R IPS-BD11J03P, każda o pojemności 25 GB, to wydatek rzędu 2340 jenów (około 76 złotych). Biorąc jednak pod uwagę, że to rozwiązanie głównie dla japońskich podmiotów państwowych i firm z nimi współpracujących nie powinno być to problemem.

Źródło zdjęć: PC Watch

Źródło tekstu: PC Watch, Tom's Hardware, oprac. własne