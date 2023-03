Gamingowy ASUS 240 Hz OLED trafia wreszcie do sprzedaży

Jesteś graczem? Lubisz najnowszy i najlepszy sprzęt? W takim razie ASUS ma coś dla Ciebie. Ich gamingowy monitor z matrycą OLED trafił wreszcie do sklepów.

OLED to technologia, która zrobiła już wrażenie na wielu użytkownikach droższych telewizorów i smartfonów. Nadal jednak czekamy na jej popularyzację w przypadku monitorów komputerowych. Co prawda pierwsze modele dostępne są już w sprzedaży od jakiegoś czasu, ale nadal trudno powiedzieć by było ich dużo.

Gamingowe monitory OLED to nadal drogi sprzęt

Jaka jest przewaga wyświetlaczy OLED nad innymi technologiami? Między innymi fenomenalne kolory, dużo realniejsza czerń i niższe czasy reakcji. A tak się składa, że ASUS wypuścił do sprzedaży model dla graczy. Mowa o przedstawicielu serii Republic of Gamers, który pokazywany był na targach CES 2023.

ASUS ROG Swift PG27AQDM to 27-calowy monitor wyposażony w panel OLED o rozdzielczości WQHD (2560 x 1440 pikseli) i częstotliwości odświeżania do 240 Hz. Mamy tutaj do czynienia z czasem reakcji (GtG) na poziomie 0,03 milisekundy i szczytową jasnością do 1000 nitów. Pokrycie palety barw DCI-P3 to 99%.

Oczywiście jak przystało na jednostkę dla graczy nie zabrakło obsługi technologii synchronizacji obrazu AMD FreeSync Premium i NVIDIA G-Sync Compatible. Monitor spełnia też wymogi standardu HDR10.

Panel I/O oferuje dwa złącza HDMI 2.0, jedno DisplayPort 1.4, dwa USB 3.2 Gen 1 typu A oraz port słuchawkowy. Maksymalny deklarowany pobór mocy nie przekracza 38 W.

ASUS ROG Swift PG27AQDM trafił już do sprzedaży w USA i Azji. W Europie jak na razie dostępność jest dużo gorsza. Aktualnie w ofercie ma go sklep Proshop w cenie aż 6190 złotych.

Źródło zdjęć: ASUS

Źródło tekstu: oprac. własne