Test Inno3D GeForce RTX 4090 X3 OC - dobra cena, świetna wydajność i cisza

GeForce RTX 4090 wciąż pozostaje najwydajniejszą kartą graficzną dla graczy. Nie da się ukryć, że jest to marzenie wielu posiadaczy PC-tów. Tym razem mieliśmy okazję przetestować model w wersji Inno3D GeForce RTX 4090 X3 OC.

Karty GeForce RTX 4090 na dobre zadomowiły się już w sklepach. Chociaż są drogie i dla niektórych lekko problematyczne, to cieszą się dużym zainteresowaniem. Nie ma czemu się dziwić, to przecież najmocniejsze GPU, jakie w tym momencie może kupić miłośnik PC Master Race. To grafika uszyta na miarę najbardziej wymagających wyznawców hardware’owej religii. Co prawda testowaliśmy już dwa modele z tej serii, ale nic przecież nie stoi na przeszkodzie, aby sprawdzić kolejny. Tym razem otrzymaliśmy do testów wersję Inno3D GeForce RTX 4090 X3 OC, czyli wariant budżetowy, ale jednocześnie lekko podkręcony przez producenta. Sprawdźmy, jak sobie radzi na tle konkurentów.

Specyfikacja Inno3D GeForce RTX 4090 X3 OC

Zacznijmy od tego, co dla wszystkich modeli GeForce RTX 4090 jest standardowe, czyli układ graficzny AD102-300, który składa się z 76 mld tranzystorów oraz 16384 jednostek CUDA. Do tego 24 GB pamięci GDDR6X 21 GB na 384-bitowej szynie, co daje przepustowość na poziomie 1008 GB/s. NVIDIA deklaruje, że wydajność zmiennoprzecinkowa FP32 to 82,6 TFLOPS. Zasilanie odbywa się za pomocą pojedynczego, 16-pinowego złącza zasilania 12VHPWR (PCIe Gen 5), ale jeśli nie dysponujesz odpowiednim zasilaczem, to w zestawie znajduje się adapter z trzech 8-pinowych złączy PCIe Gen 4.

To, co niestandardowe dla tego modelu, to taktowania. O ile bazowe wynosi 2235 MHz, czyli tyle, ile w każdym modelu RTX 4090, o tyle w Boost rośnie do 2550 MHz. To niby tylko o 30 MHz więcej, ale nawet tak niewielkie OC da się zauważyć w wydajności, co powinny udowodnić nasze testy. Do tego karta ma wymiary 336 × 145 × 60 mm oraz standardowe cztery wyjścia wideo: jedno HDMI 2.1 oraz DisplayPort 1.4a. Producent rekomenduje do karty zasilacz o mocy przynajmniej 850 W.



Jeśli chodzi o system chłodzenia, to trzeba przyznać, że Inno3D się postarało. Mamy tutaj trzy wentylatory o średnicy 98 mm każdy. Co warto zaznaczyć, to fakt, że środkowy kręci się w kierunku odwrotnym do wskazówek zegara, co ma zmniejszać drgania. Poza tym jest też komora parowa, która w porównaniu ze standardową, miedzianą podstawą ma dwukrotnie poprawiać odprowadzanie ciepła, a także 9 ciepłowodów o łącznej długości 2,716 mm i powierzchni 1,006,164 mm2. Całość uzupełnia metalowy backplate, który usztywnia i chroni konstrukcję, ale też pełni rolę odprowadzacza ciepła. Na papierze wygląda to naprawdę dobrze.

Design karty jest bardzo prosty. Jest ona utrzymana w klasycznych, grafitowo-srebrno-czarnych barwach. Firma Inno3D nie pokusiła się o przesadnie dużo świecidełek. Podświetlane jest jedynie logo producenta na górnej krawędzi karty i według mniej jest to w pełni wystarczające. Nie jestem fanem RGB LED, więc zdecydowanie trafia to w mój gust. Poza tym producent chwali się też wzmocnionym śledziem, za pomocą którego przykręcamy kartę do obudowy komputera. Karta wyceniona jest na mniej więcej 9699 zł.

Rdzeń: Lovelace AD102-300 (RTX 4090),

Proces technologiczny: 4 nm (TSMC),

Taktowanie GPU: 2235 MHz (bazowo), 2550 MHz (Boost)

Pamięć: 24 GB GDDR6X 21 Gbps,

Szyna pamięci: 384-bitowa,

Przepustowość pamięci: 1008 GB/s,

Jednostki CUDA: 16384,

Jednostki RT: 128,

Jednostki Tensor: 512,

Jednostki ROP: 192,

Interfejs: PCI-Express 4.0 x16,

Złącza: 3 × DisplayPort 1.4a, 1 × HDMI 2.1,

Zasilanie: 16-pinowa wtyczka 12VHPWR (przejściówka z 3 × 8-pinowej),

Wymiary: 336 × 145 × 60 mm,

Gwarancja: 24 miesiące,

Cena: około 9699 zł.

Źródło zdjęć: Damian Jaroszewski (NeR1o)