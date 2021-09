Pamiętacie karty graficzne usmażone przez New World? To nie wina gry

Pamiętacie jeszcze aferę sprzed kilku tygodni, w której to gra New World smażyła karty graficzne, głównie GeForce RTX 3090 i to firmy EVGA? Okazuje się, że wina leży po stronie producenta tych modeli.

Kilka tygodni temu, w trakcie testów alfa gry New World, okazało się, że ta bardzo mocno obciąża karty graficzne i potrafi je wręcz usmażyć. Twórcy z Amazon Game Studios zapewniali, że to nie ich wina i jednocześnie udostępnili poprawkę, dzięki której ryzyko uszkodzenia GPU miało być mniejsze. Firma EVGA, której modeli głównie dotyczył problem, przeprowadziła własne śledztwo i ujawniła, że problem leżał po ich stronie.

To nie New World smażyło karty graficzne?

Problem dotyczył przede wszystkim kart graficznych GeForce RTX 3090 marki EVGA, a dokładnie pewnej serii, która wyjechała z fabryk w 2020 roku. Śledztwo wykazało, że nie spełniały one standardów produkcyjnych. Problem dotyczył konkretnie niedokładnego lutowania w okolicach MOSFET-u na płytce PCB. Na szczęście problem nie był aż tak duży, jak mogłoby się wydawać. Na gwarancji trafiły do producenta zaledwie 24 egzemplarze karty graficznej, co ma stanowić niecały 1 procent wszystkich wyprodukowanych modeli. Co ważne, nie dotyczy to innych konstrukcji, np. RTX 3080 lub RTX 3070.

A co z innymi kartami, które również zostały uszkodzone w trakcie grania w New World? Przecież nie tylko modele marki EVGA zostały usmażone i nie tylko wersje RTX 3090. Na ten moment nie mamy pewności, ale niektórzy sugerują, że winne mogę być programy do sterowania wentylatorami. To jednak też miało już zostać naprawione. Firma EVGA zapewnia też, że po wprowadzonej do New World poprawce więcej kart nie uległo już uszkodzeniu.

Źródło zdjęć: EVGA

Źródło tekstu: KitGuru