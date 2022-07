Tania woda dla procesora i to z pełnym aRGB LED!

Chcesz kupić gotowy zestaw chłodzenia cieczą dla procesora? Lubisz kolorowe podświetlenie ledowe? Akasa ma coś dla Ciebie! Mowa o AiO z serii SOHO.

Procesory AMD Ryzen oraz Intel Core z generacji na generację oferują coraz więcej rdzeni i wątków oraz wyższe zegary. Przekłada się to jednoznacznie na skok wydajności w grach i programach, ale również wyraźny skok poboru mocy, a więc i wzrost temperatur pod obciążeniem.

Akasa SOHO 240 i 360 to jedne z tańszych AiO z ARGB LED

Tym samym coraz więcej użytkowników komputerów wymienia głośne, mało wydajne chłodzenia fabryczne na rozwiązania od firm trzecich. Część osób stawia na klasyczne, duże coolery powietrzne, inni zaś sięgają po gotowe układy chłodzenia cieczą, które kuszą wyglądem i łatwością montażu.

Akasa, producent znany z przystępnych cenowo podzespołów komputerowych, rozszerza swoją ofertę o zestawy chłodzenia procesora typu All in One. Mowa o serii SOHO 240 i 360 w czarnej i białej wersji kolorystycznej z pełnym kolorowym podświetleniem ledowym.

Mamy tutaj do czynienia ze standardowymi, 27-milimetrowymi aluminiowymi radiatorami o długości 276 lub 397 milimetrów. Pompka wyposażona w trójfazowy rotor ukryta została w bloku z miedzianą podstawą. Węże są gumowe, w tekstylnym oplocie i mają długość 400 lub 465 milimetrów.

Zastosowane wentylatory to jednostki 120-milimetrowe. Pracują one z prędkością do 2000 RPM przy wydajności do 52,9 CFM, ciśnieniu powietrza do 1,75 mmH2O i deklarowanej kulturze pracy do 31,8 dB(A).

Opisywane zestawy AiO kompatybilne są z nowszymi i starszymi procesorami Intela i AMD. Mowa więc o gniazdach Intel LGA 115x, 1200, 20xx, 1700 oraz AMD AM4 i AM5. Wspierane są również systemy świecenia producentów płyt głównych (ASUS, ASRock, MSI, GIGABYTE) a w pudełku znajduje się kontroler RGB LED.

Sugerowane ceny Akasa SOHO 240 i 360 ustalono w Europie na 120 i 165 euro, czyli równowartość około 575 i 789 złotych. Nie są to najtańsze AiO w swoim rozmiarze, ale z pewnością jedne z tańszych z pełnym podświetleniem ARGB LED. Kluczowa jednak jak zwykle będzie wydajność i kultura pracy.

