Valve ostrzega. Chodzi o Steam Decka

Steam Deck oficjalnie trafił do sklepów już pod koniec lutego. Przenośna konsola do gier miała zdetronizować Switcha, który w tym segmencie jest niekwestionowanym liderem. Teraz producent Steam Decka wystosował ostrzeżenie dla wszystkich posiadaczy konsoli. Warto go posłuchać.

Valve na Twitterze skierowało apel do posiadaczy konsoli Steam Deck, których nawiedzi teraz fala upałów. Producent przypomina, że urządzenie najlepiej sprawuje się, gdy temperatura na zewnątrz wynosi od 0 do 35 stopni Celsjusza. Jeżeli temperatura powietrza przekroczy podane widełki, może dojść do throttlingu lub nawet całkowitego wyłączenia się konsoli.

For our friends in the midst of a heatwave, a quick note about Steam Deck in high temperatures. Steam Deck performs at its best in ambient temperatures between 0° and 35° C. If the temperature gets higher than this, Steam Deck may start to throttle performance to protect itself.