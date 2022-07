To już koniec dysków HDD. Potwierdzają to najnowsze dane

Czy to koniec pewnej epoki? Producenci dysków talerzowych mierzą się z poważnymi spadkami popytu na swoje produkty. HDD po prostu przegrywają z SSD.

Historia dysków talerzowych sięga lat pięćdziesiątych ubiegłego wieku i zapoczątkowana została przez firmę IBM. Na przestrzeni lat HDD jednak mocno się zmieniły. Wymiary drastycznie się zmniejszyły, a pojemność i wydajność znacznie wzrosła. Tym samym tego typu nośniki nadal są wykorzystywane w komputerach.

Popyt na dyski HDD w 2022 roku spadł nawet o 40%

Oczywiście każda technologia w końcu osiąga swoje limity, a postęp w dyskach talerzowych drastycznie zwolnił. Na popularności zyskują wydajniejsze nośniki półprzewodnikowe (SSD). Aktualnie na rynku zostało już tylko trzech głównych producentów HDD. Mowa o Western Digital (WDC), Seagate i Toshibie.

Najnowsze statystyki z rynku dysków twardych dostarczone przez badaczy z grupy Trendfocus udowadniają to, o czym wielu entuzjastów mówiło o dawna. HDD odchodzą powoli do lamusa. Popyt w drugim kwartale 2022 roku spadł nawet o 30 do 40%. Najmocniej trzyma się Seagate, a najsłabiej najmniejsza Toshiba.

Najlepiej wygląda to w segmencie biznesowym. Mimo słabnącego popytu ze strony producentów OEM dostawy w tym segmencie utrzymały się na poziomie około 19 milionów sztuk.

Producent HDD w milionach Zmiana Q/Q Zmiana R/R Udział w rynku Seagate 19.80 – 20.60 -13.8 – -10.4% -29.7% – -26.9% 44.7%- 44.3% Toshiba 8.00 – 8.60 -20.2% – -14.3% -42.8% – -38.5% 18.1% – 18.5% WDC 16.50 – 17.30 -16.5% – -12.4% -34.6% – -31.4% 37.2% – 37.2% Razem 44.30-46.50 -16.0% – -11.9% -34.2% – -31.0%



Gorzej ma się sprawa z segmentem konsumenckim i dyskami talerzowymi typu 3,5" (również rozwiązaniami zewnętrznymi). Tutaj dostawy spadły do około 13 milionów sztuk, a największe spadki dotyczyły segmentu stacji monitoringu, komputerów osobistych i sprzedaży detalicznej. Spadek w porównaniu do Q2 2021 roku wynosi znacznie ponad 30%.

Najgorzej HDD mają się w przypadku nośników typu 2,5", zarówno wewnętrznych, jak i przenośnych. Tutaj w ujęciu kwartalnym spadki wynoszą około 40%, a dostawy to zaledwie 11 milionów sztuk. Głównym winowajcą jest fakt, że nawet budżetowe laptopy porzucają dyski talerzowe na rzecz SSD, które zauważalnie potaniały.

