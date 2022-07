Intel Core i5-13600K zaoferuje potężny skok wydajności

Pojawiły się kolejne wyniki wydajności procesora z rodziny Intel Raptor Lake-S. Tym razem mowa o znacznie tańszym i popularniejszym modelu z serii Core i5.

Każdy entuzjasta komputerów oraz nowych technologii świetnie zdaje sobie sprawę, że już niedługo na rynku pojawią się nowe procesory. AMD zaprezentuje serię Ryzen 7000, oferującą wreszcie obsługę pamięci RAM DDR5 i interfejsu PCI Express 5.0, zaś Intel wypuści rodzinę Raptor Lake-S z większą liczbą rdzeni.

Intel Core i5-13600K oferuje skok wydajności nawet o 79%

Premiera zarówno CPU od Czerwonych, jak i Niebieskich jest już na wyciągnięcie ręki. Procesory mają trafić na sklepowe półki w ciągu kilku następnych miesięcy. Tym samym w sieci pojawia się coraz więcej przecieków na temat dokładnej specyfikacji i wydajności. Dzisiaj kolejny raz zerkniemy na 13. generację od Intela.

Na chińskiej platformie społecznościowej Bilibili pojawił się ciekawy wątek, zapoczątkowany przez znanego fanom wschodniego internetu użytkownika "Enthusiastic Citizen (ECSM)". Pozyskał i przetestował on procesor Intel Core i5-13600K, czyli przedstawiciela rodziny Intel Raptor Lake-S.

Jest to 14-rdzeniowy i 20-wątkowa jednostka, podczas gdy odpowiednik poprzedniej generacji to 10 rdzeni i 20 wątków. Mowa jednak o sztuce ES3, a więc późnej próbce inżynieryjnej. Tym samym posiada ona niższe zegary niż sztuka sklepowa, ale Chińczyk rozwiązał to przez OC do poziomu 5,1/4,0 GHz (rdzenie P/E).

Intel Core i5-13600K przetestowano w dwóch popularnych benchmarkach. Pierwszy z nich to wbudowany test w programie CPU-Z, gdzie opisywana jednostka zanotowała 830,4 punktów dla wydajności jednowątkowej i 10 031,8 punktów w wydajności wielowątkowej. To o 8% i aż 79% lepiej niż Intel Core i5-13600K.

Drugi test to program renderujący Cinebench R23. Tutaj Intel Core i5-13600K uzyskał 1378 i 24 420 punktów, co jest... wynikiem gorszym o 26% i lepszym o 40% od starszego Intel Core i5-12600K. Taka anomalia pozostaje na razie niewyjaśniona. Winowajcą może być stary BIOS płyty głównej, sam procesor lub program testowy. W końcu to pomiary przeprowadzane przed oficjalną premierą i na próbce inżynieryjnej.

Na koniec warto poruszyć temat poboru mocy przez procesor. Enthusiastic Citizen zauważa, że Power Limit 2 (PL2) w Intel Core i5-12600K ustawiony jest normalnie na 150 W. W teście ECSM Intel Core i5-13600K osiągał 176 W, acz Azjata zakłada, że finalny produkt będzie zoptymalizowany pod PL2 = 160 W.

