Światełko nadziei. Pierwszy spadek cen pamięci RAM

Od roku ceny pamięci RAM systematycznie rosną. Wszyscy wiemy dlaczego. Ogromny popyt na moduły do centrów danych sprawiły, że producenci przerzucili się na kości HBM, na których więcej zarabiają.

Dalsza część tekstu pod wideo

Z tego powodu brakuje zwykłych modułów DRAM i NAND, co automatycznie oznacza wyższe ceny. Jednak pojawiła się niewielka nadzieja. Po raz pierwszy od 12 miesięcy ceny lekko spadły.

Spadły ceny pamięci RAM

Po raz pierwszy od roku cena za moduły 16 GB DDR4 spadły. Mowa o zaledwie 5 procentach, ale lepszy rydz niż nic. Aktualna cena to około 74,1 dolarów, gdzie jeszcze rok temu wynosiła ona zaledwie 3,2 dolara. To wzrost w ciągu 12 miesięcy aż o 2200 procent.