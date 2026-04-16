Biedronka rzuciła od 79,90 zł. Niezbędny sprzęt nawet 52 proc. taniej

W erze smartfonów jest jeden gadżet, który jest niemal obowiązkowym wyposażeniem każdego, szczególnie w trakcie wyjazdów. Mowa oczywiście o powerbanku. Jeśli wciąż takiego nie macie lub chcecie uzupełnić swoją kolekcję o kolejny model, to jest ku temu świetna okazja. Biedronka przygotowała w nowej gazetce aż dwie promocje na tego typu urządzenia.

Biedronka wrzuciła powerbank za 79,90 zł

W Biedronce są aktualnie dostępne aż dwie promocje na powerbanki. Co ważne, nie trzeba nawet iść do sklepu, aby je kupić. Oba dostępne są w internetowym sklepie sieci, czyli Biedronka Home. Tym samym możecie je zamówić z dostawą do domu.

Tańszy z modeli marki Patona, czyli Stark 4 został przeceniony o 32 proc. ze 119 do 79,90 zł. Oferuje on ładowanie z mocą 22,5 W oraz pojemność 20 000 mAh. Ze zdjęcia można wywnioskować, że wyposażony jest w dwa złącza USB-A oraz jedno USB-C.

Drugi model to Patona Stark 5. Jego cena została obniżona aż o 52 proc. z 249 do 119 zł. Od tańszego modelu różni się przede wszystkim pojemnością, bo oferuje 30 000 mAh. Poza tym również ładuje urządzenia z mocą 22,5 W i ma trzy złącza USB (dwa USB-A i jedno USB-C).