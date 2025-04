Baseus PicoGo, nowa seria urządzeń do ładowania. Na start kupisz taniej

Firma Baseus ma już mocną pozycję na polskim rynku, a jej akcesoria do ładowania mają wiernych użytkowników. Teraz producent kusi nową ofertą – serią urządzeń Baseus PicoGo.

Powerbank Baseus PicoGo 45 W i 20 W

Powerbank Baseus PicoGo dostępny jest w dwóch wersjach: o pojemności 10 000 mAh i mocy 45 W oraz 10 000 mAh i 20 W . To przenośne ładowarki o dużej wydajności, umożliwiające jednoczesne ładowanie kilku urządzeń. Model 45 W wyposażono w zintegrowany kabel z końcówką USB-C oraz dwa dodatkowe porty: USB-A i USB-C. Wersja 20 W oferuje trzy porty – 2x USB-C i 1x USB-A. Oba urządzenia obsługują technologie Power Delivery i Quick Charge 3.0, co przekłada się na szybkie uzupełnianie energii.

Baseus zastosował także układ czuwający nad bezpieczeństwem ładowania – chroni on zarówno powerbank, jak i podłączone urządzenia przed przegrzaniem czy przepięciami, a jednocześnie dostosowuje moc do wymagań ładowanego sprzętu.

Baseus PicoGo 10 000 mAh 45 W waży tylko 200 g (26,3 × 59,7 × 88,2 mm), natomiast smuklejsza wersja 20 W to zaledwie 170 g i 15 × 70 × 115 mm.

Powerbank indukcyjny PicoGo Qi2

Baseus przygotował również powerbank indukcyjny PicoGo Qi2. Urządzenie cechuje się płaską konstrukcją i bezprzewodowym ładowaniem o mocy do 15 W. Powerbank jest kompaktowy (14 × 67 × 104 mm), lekki (170 g) i został wyposażony w składany stojak, umożliwiający ładowanie telefonu w pionie lub poziomie – idealne rozwiązanie do oglądania filmów czy wideorozmów.

PicoGo Qi2 ma port USB-C do przewodowego ładowania z mocą 20 W. Tak jak pozostałe urządzenia z serii, model ten wyposażono w pełen zestaw zabezpieczeń : przed przegrzaniem, przepięciem i zwarciem.

Ładowarka Baseus PicoGo GaN Fast Charger 45 W

Ładowarka Baseus PicoGo GaN Fast Charger 45 W obsługuje standardy Power Delivery 3.0 i Quick Charge, co pozwala np. naładować iPhone’a 15 Pro od 0 do 50% w ok. 30 minut.