Pancerny laptop za 1599 zł. Idealny do ciężkiego terenu

Oczywiście nie jest to laptop dla każdego. Odstrasza nieco wyglądem, nieco dziwnymi decyzjami, jeśli chodzi o parametry, oraz systemem Chrome OS na pokładzie. Mimo to istnieje więcej niż jedna nisza, dla której ASUS Rugged Chromebook to laptop idealny. 

Paweł Maretycz (Maniiiek)
PAWEł MARETYCZ (MANIIIEK) 13:40
Zacznijmy od wyglądu: w oczy rzucają się gigantyczne ramki dookoła ekranu. Jest to jednak zabieg celowy mający na celu jego ochronę: otóż jest to laptop, który ma wytrzymywać pracę w terenie, w tym upadki. Szerokie ramki natomiast chronią jego matrycę przed uszkodzeniem w razie uderzenia. Producent chwali się, że spełnia on standardy MIL-STD-810H, chociaż rzecz jasna nie definiuje, które z nich. Warto jednak pamiętać, że nie jest to konstrukcja odporna na wodę. 

Po co komuś takie urządzenie? To proste: do pracy w terenie lub uczniowi do szkoły. Dzięki swojej konstrukcji powinien on przetrwać mimowolne rzuty plecakiem, co w szkołach nie jest taką rzadkością. Jeśli chodzi o parametry, to... no cóż, jest dziwnie.

Mimo to mocy mu nie brakuje. Mamy tu czterordzeniowy układ Intel N100, który jak na potrzeby ChromeOS jest naprawdę potężnym procesorem. Zwłaszcza że wspiera go 8 GB RAM DDR5 4800 MHz, co także w Chromebookach jest sporym zapasem pamięci operacyjnej. 

Tym bardziej dziwi więc obecność 64 GB przestrzeni na dane, co nie jest aż tak bolesne w przypadku laptopa do pracy w chmurze, jakim jest Chromebook. Kolejną dziwną decyzją jest ekran. O ile 11,6-cala da się wyjaśnić koniecznością stosowania szerokich ramek, tak rozdzielczość 1366 × 768 pikseli jest dziwną decyzją. 

Pamiętajmy jednak, że jest to laptop do pracy w ciężkim terenie, a jego cena wynosząca 1599 zł biorąc to pod uwagę, jest naprawdę atrakcyjna.

Asus chromebook laptopy ASUS Rugged Chromebook
Zródła zdjęć: Asus