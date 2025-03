ASUS potwierdza wyższe ceny. Powodem przeniesienie produkcji

ASUS poinformował, że pomimo wcześniejszych przygotowań do nadchodzących zmian geopolitycznych i potencjalnych ceł, w dalszej części roku może podnieść ceny swoich produktów . Firma, w obliczu nowych taryf nałożonych przez rząd Stanów Zjednoczonych, zdecydowała się na uruchomienie dodatkowych zakładów produkcyjnych poza Chinami .

Na decyzjach Donalda Trumpa traci nie tylko USA, ale cały świat

Przenoszenie produkcji do innych krajów nie jest nowym zjawiskiem w branży PC. Firmy takie jak Dell czy HP od lat rozwijały swoje zakłady poza granicami Chin, by uniknąć dodatkowych obciążeń celnych i umocnić łańcuch dostaw. Jednak proces ten wymaga czasu i nakładów finansowych, co w krótkiej perspektywie może odbić się na cenach produktów końcowych.