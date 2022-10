Debiutuje nowy Apple TV 4K z obsługą HDR10+

Firma Apple pokazała nową wersję swojej przystawki telewizyjnej. Apple TV 4K obsługuje teraz technologią HDR 10+ (oprócz Dolby Vision), a we wnętrzu urządzenia pracuje układ A15 Bionic.

Apple TV 4K ma wymiary 31 x 93 x 93 mm i waży 208 g (wersja Wi-Fi) lub 214 g (Wi-Fi + Ethernet). W zestawie jest też pilot o wymiarach 136 x 35 x 9,25 mm i masie 66 g. Urządzenie ma wbudowany zasilacz, złącze HDMI 2.1 oraz modem Wi-Fi 6. W wersji Wi-Fi + Ethernet na wyposażeniu jest też gigabitowe gniazdo RJ45. Nie zabrakło tu rónież łączności Bluetooth 5.0 (w obu wersjach). Z jego pomocą przystawka łączy się z pilotem zdalnego sterowania Siri Remote.

Sercem nowego urządzenia jest układ Apple A15 Bionic, zapewniający mu do 50% lepszą wydajność CPU i do 30% lepszą wydajność GPU w stosunku do poprzedniej generacji. Nowy sprzęt obsługuje też technologię HDR10+, a także Dolby Vision.

Apple TV 4K pozwala korzystać z platform Apple TV+, Apple Music i Apple Arcade, a także tysięcy innych aplikacji. Wszystko z wysokiej jakości obrazem i dźwiękiem. Użytkownicy mogą korzystać z dźwięku przestrzennego Dolby Atmos, Dolby Digital 7.1 lub Dolby Digital 5.1. Do przechowywania danych lub gier urządzenie ma 64 GB (wersja Wi-Fi) lub 128 GB (Wi-Fi + Ethernet) pamięci masowej.

Dostępność i cena

Na stronie www.apple.pl trwa już przedsprzedaż przystawki Apple TV 4K, a regularna sprzedaż ruszy 4 listopada 2022 roku. Cena urządzenia wynosi 829 zł za wersję Wi-Fi oraz 949 zł za wariant Wi-Fi + Ethernet.

