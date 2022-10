Dopalacz telewizora od Google zaktualizowany. Zyskał cenne funkcje

Jeśli korzystasz z Chromecasta 4.0, to urządzenie właśnie otrzymało dużą i ważną aktualizację. Warto ją pobrać.

Chromecast 4.0 to świetne i niedrogie urządzenie, które nawet ze starego telewizora może zrobić sprzęt na miarę dzisiejszych modeli ze Smart TV. Może nie poprawi jakości obrazu czy dźwięku, ale pozwala na zainstalowanie wszystkich najważniejszych aplikacji z Netflixem, Disney+ czy HBO Max na czele. Urządzenie właśnie dostało ważną aktualizację.

Aktualizacja Google Chromecast 4.0

Google wprowadził aktualizację do Chromecast 4.0. Paczka dystrybuowana jest poprzez tzw. OTA (Over the Air). W sumie waży ponad 700 MB i aktualizuje oprogramowanie urządzenia do wersji STTE.220621.019.A2.9082754. Najważniejsza zmiana to zmiane samego systemu Google TV z wersji 10 do 12. W sumie aktualizacja to:

Aktualizacja systemu Google TV 10 do Google TV 12

Dodatkowe ustawienia, które pozwalają kontrolować ustawienia HDR i dźwięku przestrzennego

Możliwość dopasowywania liczby klatek na sekundę i przełączania między częstotliwościami odświeżania

Nowe przełączniki prywatności kamery i mikrofonu

Poprawki bezpieczeństwa z lipca 2022 roku

Inne poprawki błędów i ulepszenia wydajności

Aby pobrać aktualizację, należy przejść do ustawień systemu i tam wybrać odpowiednią opcję.

