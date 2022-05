Zrób potwora ze starego telewizora, w dodatku za symboliczną cenę

Google Chromecast 4.0 to sprzęt, dzięki któremu nawet starszy telewizor może stać się modelem Smart TV z dostępem do najnowszych aplikacji. Czy urządzenie wypada lepiej, niż testowany niedawno Realme TV Stick 4K?

Chromecast w swoim czasie był małą rewolucją. Pamiętam premierę pierwszej wersji urządzenia. W niewielkiej cenie mogliśmy kupić urządzenie, za pomocą którego stosunkowo łatwo dało się udostępniać materiały z telefonu na telewizorze (w dużym uproszczeniu) i to nawet pomimo wielu ułomności tego rozwiązania. Z czasem urządzenie doczekało się kilku nowszych wersji, które oferowały więcej i lepiej. Jednak prawdziwa rewolucja przyszła za sprawą Google Chromecast 4.0.

Przede wszystkim Google Chromecast 4.0 nie jest już tylko Chromecastem. Wiem, że brzmi to trochę absurdalnie, ale do tej pory urządzenia z tej serii musiały współpracować z innymi sprzętami, np. smartfonem. To właśnie za pomocą telefonu niejako wskazywaliśmy, co gadżet ma odtwarzać na telewizorze. W przypadku modelu 4.0 nadal jest to możliwe, ale dodatkowo ma on własny system operacyjny Google TV, na którym możemy normalnie instalować aplikacje. Dlatego bliżej mu do standardowej przystawki telewizyjnej z funkcją Chromecasta.

Nie tak dawno testowałem inne, podobne rozwiązanie, a konkretnie realme TV Stick 4K. To również przystawka telewizyjna (czy też „stick”) z funkcją Chromecasta. Jednak w komentarzach wielu z Was twierdziło, że urządzenie Google jest – pomimo nieco wyższej ceny – lepsze i bardziej opłacalne. Sprawdźmy, ile w tym prawdy. Z tego też powodu często w tekście będę odnosił się do urządzenia marki realme.

Google Chromecast 4.0 – specyfikacja

Jak już wspominałem, Chromecast 4.0 jest dzisiaj bardziej przystawką, niż tym, co znaliśmy wcześniej w tej serii urządzeń. Dlatego też rosną wymagania względem jego specyfikacji. Google zdecydował się na zastosowanie tutaj procesora ARM Cortex A55 o taktowaniu 1,9 GHz, 2 GB pamięci RAM oraz 4,4 GB pamięci masowej do wykorzystania dla użytkownika. Urządzenie ma też WiFi 802.11/a/b/g/n/ac (2,4 i 5,0 GHz), Bluetooth 4.0 i system operacyjny Google TV. Wymiary to 162 × 61 × 13 mm, a masa całkowita wynosi 57 gramów. Urządzenie pozwala na odtwarzanie materiałów w rozdzielczości 4K Ultra HD przy płynności maksymalnie 60 Hz.

SoC: 4-rdzeniowy ARM Cortex A55 1,9 GHz z GPU Mali G31

Pamięć RAM: 2 GB

Pamięć wbudowana: 4,4 GB

Łączność: WiFi 802.11/a/b/g/n/ac, Bluetooth 4.0, Chromecast

Rozdzielczość: 4K Ultra HD (60 Hz) z HDR

System: Google TV

Wymiary: 162 × 61 × 13 mm

Masa: 57 gramów

W zestawie: pilot, zasilacz sieciowy, instrukcja obsługi, kabel USB, baterie do pilota

Gwarancja: 24 miesiące

Cena: od 299 zł

W porównaniu do realme TV Stick 4K dostrzegam kilka różnic. Po pierwsze, Chromecast 4.0 wyposażony jest w mocniejszy układ SoC z rdzeniami Cortex A55, gdzie realme miał Cortex A35. Poza tym ma Bluetooth 4.0, gdzie konkurent oferuje już wersję 5.0, ale to akurat nie stanowi wielkiej różnicy. Poza tym to bardzo podobne urządzenia, przynajmniej na papierze.

