DisplayPort 2.1 oficjalnie. Znamy specyfikację nowego standardu

VESA zaprezentowała specyfikację standardu DisplayPort 2.1. Co ciekawe, są z nim zgodne kable, które spełniały wymagania DisplayPort 2.0.

Organizacja VESA oficjalnie zaprezentowała specyfikację standardu DisplayPort 2.1. W porównaniu z wersją 2.0 nie jest to wielka rewolucja, o czym świadczy, chociażby fakt, że kable zgodne z wariantem 2.0 są też zgodne z DP 2.1. Jednak nie oznacza to, że zmian nie ma żadnych.

Specyfikacja DisplayPort 2.1

DisplayPort 2.1 zastępuję DP 2.0 i jest przy tym wstecznie kompatybilne. Najważniejsza zmiana to lepsza współpraca z USB 4. Nowością jest funkcja zarządzania, dzięki której standard ma generować o 67 proc. mniej artefaktów oraz oferować o 99 proc. lepszą przepustowość za pomocą transportu pakietów tunelowania DP podczas operacji Panel Relay.

DisplayPort 2.1 to też aktualizacja specyfikacji przewodów. Przede wszystkim możliwe są teraz kable o długości ponad 2 metrów. Poza tym wersje DP40 obsługują teraz 10 Gbps UHBR (40 Gbps na czterech liniach). Z kolei DP80 to UHBR20, czyli 20 Gbps (80 Gbps na czterech liniach). Dla porównania DisplayPort 1.4a to zaledwie 32,4 Gbps.

Nic nie zmienia się pod względem maksymalnych możliwości. DisplayPort 2.1, tak samo jako 2.0, pozwala na przesyłanie nieskompresowanego obrazu 8K z odświeżaniem 75 Hz lub 4K/240 Hz przy 10-bitowych kolorach. Przy 8-bitowych kolorach i z DSC (Display Stream Compression) możliwości jeszcze rosną i możliwe staje się przesyłanie sygnału 16K/60 Hz.

Tym bardziej szkoda, że NVIDIA nie zaimplementowała DisplayPort 2.1 w kartach GeForce RTX 40.

Źródło zdjęć: Shutterstock

Źródło tekstu: PCGamer