Apple Mac Studio z M1 Ultra. Maluch ma tyle mocy, że szczęka opada

Apple pokonał kolejną granicę wydajności. Komputery Mac będą jeszcze potężniejsze dzięki nowemu procesorowi Apple M1 Ultra.

Apple M1 Ultra to 2 w 1

Apple zaproponował nową architekturę, którą nazywa UltraFusion. W uproszczeniu można powiedzieć, że to połączenie dwóch procesorów Apple M1 Max w jedną jednostkę: Apple M1 Ultra. Zresztą właśnie po to zostały zaprojektowane jednostki M1 – by łączyć je i skalować wydajność w górę. Między jednostkami znalazł się interfejs połączeniowy, mający dwukrotnie więcej połączeń, niż rozwiązania konkurencji. To daje przepustowość na poziomie 2,5 TB/s – czterokrotnie więcej niż konkurencja. Czip ten może przesyłać dane do pamięci z prędkością do 800 Gb/s.

Nowa architektura byłaby niczym bez perfekcyjnej integracji z oprogramowaniem. System macOS doskonale się skaluje na każdym z czipie Apple i dla oprogramowania te dwa „spięte” czipy są widoczne jako jeden potężny procesor. Twórcy i deweloperzy z pewnością docenią tę moc. Mówimy tu o 114 miliardach tranzystorów, które tworzą 16 wysokowydajnych rdzeni procesora, 4 rdzenie energooszczędne, 64-rdzeniowy układ graficzny i 32-rdzeniowy Neural Engine. Czip został wykonany w procesie technologicznym 5 nm. Czip Apple M1 Ultra obsłuży do 128 GB zunifikowanej pamięci.

Jak przystało na czip Apple, zużyje przy tym znacznie mniej energii, niż konkurencja przy tych samych zadaniach.

Mac Studio. Nie uwierzysz, że to stacja robocza

Mac Mini budzi zdziwienie stosunkiem objętości obudowy do mocy obliczeniowej, ale nowy Mac Studio szokuje wymiarami. W porównaniu do Maców Pro jest mikrusem, ale dzięki krzemowi Apple ma je zmiażdżyć wydajnością. Wymiary komputera zwiastującego zmierzch wielkich stacji roboczych to 19,5 × 19,5 × 9,3 cm. W tej maleńkiej, aluminiowej obudowie z jabłkiem zmieścił się komputer zdolny wysłać na zewnętrzne monitory prawie 90 mln pikseli… i będzie przy tym cichutki.

Postawmy tego malucha koło Maca Pro. Mac Studio ma być nawet 80% szybszy… i to z procesorem Apple M1 Max. Apple M1 Ultra w tym komputerku będzie kosmicznie wydajny.

Spójrzmy jeszcze na złącza – tu również Apple stara się spełnić wymagania artystów i twórców oprogramowania, do których kierowany jest ten komputer. Z tyłu znajdują się cztery porty Thunderbolt 4 (USB-C), dwa USB-A, HDMI, Ethernet 10 Gb oraz gniazdo słuchawkowe. Z przodu zaś umieszczono dwa porty Thunderbolt 4 i gniazdo na kartę SDXC – element niezbędny w pracy fotografów i filmowców.

Drogo? Czy na pewno?

Mac Studio z procesorem M1 Ultra startuje z pułapu 20 tysięcy. To wariant z 20-rdzeniowym CPU, 48-rdzeniowym GPU i 32-rdzeniowym Neural Engine, 64 GB RAM-u i 1 TB SSD. Za model z 64-rdzeniowym GPU, 128 GB pamięci operacyjnej i 8 TB SSD trzeba będzie zapłacić 40 799 zł. Mac Studio z procesorem M1 Max kosztuje od 10 799 zł w górę.

Sporo, ale podejrzewam, że wydatek szybko się zwróci w rachunkach za prąd i zaoszczędzonym czasie. Przypominam też, że mówimy o potężnej stacji roboczej, która ma konkurować z maszynami wyposażonymi w Xeony i Radeony Pro. W tej klasie ceny przekraczające 10 tysięcy złotych są raczej normą.

Źródło zdjęć: Apple (YouTube, centrum prasowe)

Źródło tekstu: Apple, wł.