iPhone 13 ma nowe kolory. Zrobiło się zielono

Firma Apple podczas swojego pierwszego w tym roku eventu pokazała nowe wersje kolorystyczne iPhone'a 13 oraz iPhone'a 13 Pro.

iPhone SE (2022) to nie jedyna nowość związana ze smartfonami, przygotowana przez firmę Apple. Amerykański gigant zapowiedział wprowadzenie nowych wersji kolorystycznych iPhone'a 13 mini, iPhone'a 13, iPhone'a 13 Pro i iPhone 13 Pro Max. W przypadku dwóch pierwszych urządzeń jest to kolor zielony, natomiast w wariantach Pro to alpejska zieleń.

Nowe wersje kolorystyczne iPhone'ów 13 będą dostępne w przedsprzedaży od godziny 14:00 11 marca 2022 roku, natomiast ich regularna sprzedaż ruszy 18 marca tego roku.

Źródło zdjęć: Apple

Źródło tekstu: Apple, wł.