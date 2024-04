Nowe AirPodsy jeszcze w tym roku. Nie trzeba sprzedawać nerki

Apple szykuje nowy model słuchawek. Wiemy, kiedy mogą zadebiutować niedrogie AirPods Lite.

Branżowi analitycy sugerują, że jeszcze w tym roku Apple dokona gruntownego odświeżenia swojej oferty słuchawek. Jak się okazuje, w ramach odświeżonego line-upu zadebiutować może nowy, wyjątkowo intrygujący produkt.

Będą tańsze AirPodsy - to niemal pewne

Jednym z ekspertów sugerujących taką możliwość jest Jeff Pu. Zdaniem analityka Apple szykuje się do debiutu niedrogich AirPods Lite. Nowy model miałby zostać zaprezentowany w drugiej połowie 2024 roku.

Nie wiemy niestety, czym tańsze AirPodsy miałyby się różnić od swoich droższych kuzynów. Nie jest to natomiast pierwszy raz, kiedy informacje na temat takiego modelu trafiły do sieci. Wcześniej o planowanych AirPodsach Lite pisał m.in. Ming-Chi Kuo, spekulując jednocześnie, że będą wycenione na 99 dolarów. Z kolei Mark Gurman z redakcji Bloomberga dotarł do informacji na temat słuchawek AirPods 4, które miałyby być oferowane w dwóch różnych wersjach. Niewykluczone, że jedna z nich to właśnie wyczekiwane AirPods Lite.

Natomiast nowe pchełki nie są jedyną nowością, nad którą ma pracować gigant z Cupertino. Według Jeffa Pu w najbliższych miesiącach zobaczymy także odświeżoną wersję wokółusznych Apple AirPods Max.

