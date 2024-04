Apple iPhone SE 4 będzie inny niż się spodziewaliśmy

Apple iPhone SE 4 nie będzie już bazował na obudowie z 4,7-calowym ekranem i konstrukcji znanej z iPhone'a 7 czy 8. Tym razem będzie to telefon bliższy formą do podstawowego iPhone'a 14 czy 15, jednak z pewnymi modyfikacjami. Mówi się o 6,1-calowym ekranie OLED, a o więc technologii wyświetlania, która po raz pierwszy pojawiłaby się w serii SE.

These images of the cases of the new iPhone SE 4 show the possible design which apparently will be different from what I described previously pic.twitter.com/Q6HJGLCGhn