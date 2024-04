Apple odcina pępowinę. Te sprzęty nie dostaną już aktualizacji

Apple wkrótce powinien wydać aktualizację do iOS 18 oraz iPadOS 18. Jednak nie wszystkie sprzęty z nadgryzionym jabłkiem ją dostaną. Część przestanie być wspierana.

W czerwcu odbędzie się konferencja Apple dla deweloperów. Na niej firma z Cupertino powinna zapowiedzieć nowe wersje swoich systemów mobilnych: iOS 18 oraz iPadOS 18. Niestety, nie wszystkie urządzenia otrzymają aktualizację. Poznaliśmy konkretną listę. Część sprzętów nie będzie już wspierana.

Aktualizacja do iOS 18 i iPadOS 18

Lista co prawda nie jest oficjalna, ale pochodzi z dobrego źródła, któremu można wierzyć. W sumie aktualizację do iOS 18 dostaną prawdopodobnie wszystkie smartfony firmy z Cupertino, które otrzymały też iOS 17. Są to:

iPhone 15, iPhone 15 Plus

iPhone 15 Pro, iPhone 15 Pro Max

iPhone 14, iPhone 14 Plus

iPhone 14 Pro, iPhone 14 Pro Max

iPhone 13, iPhone 13 mini

iPhone 13 Pro, iPhone 13 Pro Max

iPhone 12, iPhone 12 mini

iPhone 12 Pro, iPhone 12 Pro Max

iPhone 11

iPhone 11 Pro, iPhone 11 Pro Max

iPhone XR

iPhone XS, iPhone XS Max

iPhone SE 2

iPhone SE 3

Gorzej sytuacja wygląda w przypadku iPadów, bowiem nie wszystkie tablety zostaną zaktualizowane do nowej wersji systemu iPadOS. Aktualizację dostaną:

2019 iPad i nowsze modele

2019 iPad mini i nowsze modele

2019 iPad Air i nowsze modele

2018 iPad Pro i nowsze modele

Oznacza to, że posiadacze iPada 6. generacji, 12,9-calowego iPada Pro 2. generacji oraz 10,5-calowego iPada Pro będą musieli obejść się smakiem. Te sprzęty nie będą już dalej wspierane poprzez aktualizacje systemu operacyjnego.

