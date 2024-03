Nowe iPady z ważną zmianą. Chodzi o wyświetlacz

Nowe iPady mają być dostępne w wersji z matowym ekranem. To nie jedyna zmiana, na którą należy się szykować.

W ciągu najbliższych tygodni spodziewamy się premiery nowej generacji iPadów Pro oraz Air. Według niepotwierdzonych informacji urządzenia mają przynieść subtelną zmianę, którą powinna docenić większość użytkowników.

Nowe iPady w wersji z matowym ekranem

Chodzi o powłokę wyświetlacza. Według jednego z tipsterów aktywnych na platformie Weibo nowe tablety Apple mają być dostępne w wersji z błyszczącym oraz matowym ekranem, a pierwsze sample urządzeń trafiły już do USA.

Oczywiście błyszczące iPady to żadna nowość, więc o wiele bardziej interesująca wydaje się ta druga opcja. Niestety z przecieku nie dowiadujemy się, czy chodzi o w pełni matowe wykończenie, jak np. w niektórych produktach TCL i Huawei, czy po prostu nową powłokę antyrefleksyjną. To ostatnie rozwiązanie pojawiło się już przy okazji monitora Apple Pro Display XDR, więc nie byłaby to dla producenta nowość.

Dodatkowo część sugeruje, że zmieni się nieznacznie design nowych urządzeń. Ramki wokół wyświetlacza iPada Pro ulegną skurczeniu do 7,12 mm dla wersji 11" oraz 7,08" dla wariantu 12,9".

Oczywiście wszystkie przytoczone informacje pochodzą z niepotwierdzonych źródeł, więc warto podchodzić do nich z odpowiednią dozą sceptycyzmu. Na całe szczęście już niebawem powinniśmy się przekonać, ile w nich prawdy. Według przecieków nowe iPady zadebiutować mają najpóźniej w kwietniu 2024.

Źródło zdjęć: Prathankarnpap / Shutterstock.com

Źródło tekstu: GSMArena, Weibo