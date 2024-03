Apple zgapia od Samsunga. iPhone 17 wykorzysta rozwiązanie z Galaxy S24 Ultra

Galaxy S24 Ultra ma coś, czego Apple zazdrości Samsungowi. Rozwiązanie to może się znaleźć w przyszłorocznych iPhone'ach, choć najprawdopodobniej pod inną nazwą.

Powoli zbliżamy się do premiery iPhone'ów z serii 16, które powinny oficjalnie ujrzeć światło dzienne we wrześniu tego roku. Tym razem jednak bardziej interesujący są ich następcy, czyli seria iPhone 17. Według nieoficjalnych doniesień chińskiego leakera, opublikowanych na weibo.com, Apple zamierza użyć w nim szkła z super twardą warstwą antyrefleksyjną, która jest bardziej odporna na zarysowania niż myślisz. Według tego przecieku odpowiedni sprzęt do powlekania został przekazany już jednej z chińskich firm z łańcucha dostaw Apple'a, ale za późno, by nowe szkło trafiło do tegorocznych smartfonów amerykańskiego giganta.

W dostępnych na rynku iPhone'ach używany jest szklano-ceramiczny materiał o nazwie marketingowej Ceramic Sheld. Został on opracowany przez firmę Corning przy współpracy z firmą Apple. Gdy gigant z Cupertino wprowadzał ten materiał do iPhone'ów z serii 12, podawał, że szkło z dodatkiem ceramiki zwiększyło 4-krotnie odporność na upadki tych urządzeń, w porównaniu z iPhone'ami z serii 11. Teraz Apple twierdzi, że Ceramic Shield w iPhone'ach 15 jest twardsze niż jakiekolwiek szkło smartfonu. To już jednak nie jest prawdą.

W styczniu Samsung zaprezentował flagowe smartfony z serii Galaxy S24. Topowy model, Galaxy S24 Ultra, został wyposażony w zupełnie nowe szkło firmy Corning o nazwie Gorilla Glass Armor. Według zapewnień producenta, materiał ten zmniejsza o 75% odbicia, w porównaniu z typową szklaną powierzchnią (patrz zdjecie poniżej), a także jest odporny na mikrozarysowania, które z czasem gromadzą się na konkurencyjnych szklanych panelach. Corning twierdzi także, że Gorilla Glass Armor zapewnia 4-krotnie większą odporność na zarysowania od konkurencyjnych szkieł glinokrzemianowych.

iPhone 15 Pro Max vs Galaxy S24 Ultra - odbicia

Obecnie nie ma pewności, czy Apple zamierza w iPhone'ach 17 zastosować szkło Corning Gorilla Glass Armor, ale nie jest to wykluczone. Jeśli tak się stanie, firma z Cupertino raczej się do tego nie przyzna, używając w materiałach marketingowych nazwy Ceramic Shield Ultimate czy czegoś w podobnym stylu. Ma to tworzyć typową dla Amerykanów iluzję, że mają coś niezwykle wyjątkowego, czego nie ma nikt inny.

Zobacz: Kupiłem Samsunga Galaxy S24 Ultra. Dla mnie to ideał, choć z kilkoma „ale” (test)

Zobacz: iPhone 15 Pro – test. Takie 9/10, ale bez emocji

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: Arkadiusz Bała / Telepolis.pl, IceUniverse / X

Źródło tekstu: Weibo, MacRumors, GSMArena