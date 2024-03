Nowe iPady opóźnione. Winny jest Samsung

Nowe iPady Pro z ekranami OLED jednak nie zostały zaprezentowane w marcu. Teraz mówi się o premierze w maju, a wszystkiemu winny jest podobno Samsung.

Od kilku miesięcy słyszeliśmy pogłoski, z których wynikało, że pod koniec marca Apple zaprezentuje nowe tablety z serii iPad Pro. Te miały być wyposażone w ekrany OLED. Mamy koniec marca, a tabletów jak nie było, tak nie ma. Premiera prawdopodobnie została przełożona na maj. Dlaczego? Przez Samsunga.

Premiera nowych iPadów Pro OLED

Premiera nowych iPadów Pro została przełożona prawdopodobnie z powodu ekranów OLED, które produkowane są przez dwie koreańskie firmy — Samsunga oraz LG. Pierwsza z nich ma mieć problemy ze spełnieniem oczekiwań firmy z Cupertino.

Z doniesień wynika, że Samsung odpowiedzialny jest za produkcję matryc OLED do 11-calowych iPadów Pro. Ta okazała się bardziej skomplikowana, niż początkowo sądzono. Koreańska firma ma problem z osiągnięciem odpowiedniego uzysku. Wiele egzemplarzy zwyczajnie nie nadaje się do wykorzystania w tabletach Apple, bo nie spełniają rygorystycznych wymagań.

Podobno doszło wręcz do tego, że część produkcji 11-calowych ekranów przejmie LG, które nie ma takich problemów, jak Samsung. Ostatecznie firma ma odpowiadać za produkcję 60 proc. wszystkich panelów OLED do nowych iPadów. Nie zmienia to faktu, że zbyt mała liczba tabletów zmusiła Apple do przełożenia premiery. Aktualnie mówi się o początku maja.

