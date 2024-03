Apple iPad z ekranem OLED? Nie tylko w wersji Pro

Za chwilę Apple powinien zaprezentować nowe modele iPadów Pro z ekranami OLED. Jednak na tym plany firmy z Cupertino się nie kończą.

Wszystko wskazuje na to, że jeszcze w tym miesiącu oferta Apple powiększy się o nowe tablety z serii iPad Pro. Te będą wyposażone w ekrany OLED, które dla firmy z Cupertino będą nowością w tej kategorii produktów. Jednak plany Tim Cooka i spółki sięgają jeszcze dalej i już mają pracować nad kolejnymi urządzeniami z tego typu wyświetlaczami.

Apple iPad Air z ekranem OLED

Tak twierdzą eksperci z firmy analitycznej Omdia. Ich zdaniem w przyszłości Apple zaprezentuje też iPady Air z ekranem OLED. Jednak na to przyjdzie nam jeszcze trochę poczekać. Premiera urządzeń ma nastąpić dopiero w 2028 roku. Tak odległa data jest prawdopodobnie spowodowana wciąż wysokimi kosztami produkcji tego typu matryc i za 4 lata powinny być one znacząco niższe, więc nie wpłyną tak bardzo na cenę tabletów.

Co ciekawe, iPad Air z ekranem OLED ma podobno korzystać z trochę innej technologii produkcji wyświetlacza. Ta ma przełożyć się na większą jasność niż w nadchodzących modelach Pro, ale za to będzie zużywać więcej energii, co przełoży się na krótszy czas pracy z dala od ładowarki.

Jednak na razie musimy poczekać na premierę nowych iPadów Pro. Ta ma nastąpić jeszcze w tym miesiącu lub na początku kwietnia.

