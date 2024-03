Nowy flagowiec Asusa w Polsce 400 zł taniej. Już w przedsprzedaży

Wczoraj zadebiutował Asus Zenfone 11 Ultra, kusząc śświetną specyfikacja i całkiem przystępną ceną. Urządzenie jest już oferowane w Polsce w przedsprzedaży, ale na pełną dostępność trzeba zaczekać do połowy kwietnia.

Wczoraj odbyła się dość skromna, choć globalna premiera Asusa Zenfone 11 Ultra. Nowy flagowy smartfon tajwańskiego producenta bez większego rozgłosu pojawił się w ofertach sklepów na wybranych rynkach, po cichu wszedł też do sprzedaży w Polsce. Jest dostępny zarówno w sklepie na stronie producenta (estore.asus.com/pl), jak i w wybranych sieciach sprzedaży z elektroniką.

Asus Zenfone 11 Ultra w Polsce oferowany jest w wersji 12 + 256 GB za 4599 zł oraz 16 +512 GB za 5099 zł. Telefon już teraz można kupić w przedsprzedaży, a na start oferowana jest zniżka aż 400 zł. W rezultacie w okresie przedsprzedaży smartfon można kupić w takich cenach:

Asus Zenfone 11 Ultra 12 + 256 GB za 4199 zł,

Asus Zenfone 11 Ultra 16 +512 GB za 4699 zł.

Niższa cena nie będzie jednak obowiązywać cały czas. Przedsprzedaż Asusa Zenfone 11 Ultra potrwa do 14 kwietnia, wtedy też będą realizowane wysyłki kupionych wcześniej telefonów, a nowy flagowiec powinien też trafić do regularnej sprzedaży w większej liczbie sklepów.

Choć ceny nie należą do niskich, to na tle innych telefonów z układem Snapdragon 8 Gen 3 w promocji przedstawiają się atrakcyjnie. To również mniej niż trzeba wydać na telefony Asus ROG Phone 8 i ROG Phone 8 Pro, na których bazuje Zenfone 11 Ultra. Gamingowe modele kosztują obecnie od 4999 zł.

Z drugiej strony warto też zauważyć, że europejskie ceny w euro są jeszcze niższe. Uwzględniając podobną promocję ze zniżką, Asusa Zenfone 11 Ultra można na niektórych rynkach mieć już za 899 euro, czyli około 3860 zł. Regularna cena tańszego wariantu to z kolei 999 euro, czyli około 4300 zł.

Dostępne obecnie u nas kolory to czarny i niebieski, choć w ofertach mogą się też później pojawić warianty szary i piaskowy.

Asus Zenfone 11 Ultra wyposażony jest w ekran AMOLED LTPO o przekątnej 6,78 cala, układ Snapdragon 8 Gen 3 z nawet 16 GB pamięci RAM i do 512 GB pamięci UFS. Sekcję foto tworzą trzy tylne aparaty – 50 Mpix, 13 Mpix i 32 Mpix – oraz selfie 32 Mpix. Energię dostarcza akumulator 5500 mAh z ładowaniem 65 W.

Więcej na temat Zenfone’a 11 Ultra tutaj: Asus Zenfone 11 Ultra już jest. Dobra cena za Snapdragona 8 Gen 3

Zobacz: Motorola Edge 50 Fusion w dużym przecieku. Poznaliśmy specyfikację

Zobacz: Asus ROG Phone 8 Pro to „wilk w owczej skórze”. Test potwora dla graczy

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: Asus

Źródło tekstu: Opracowanie własne