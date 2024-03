Asus Zenfone 11 Ultra już jest. Dobra cena za Snapdragona 8 Gen 3

Zgodnie z zapowiedziami, zadebiutował Zenfone 11 Ultra, czyli nowy flagowiec Asusa czerpiący pełnymi garściami z gamingowej serii ROG Phone 8.

Asus Zenfone 11 Ultra już od dawna nie stanowił tajemnicy, a dziś doczekaliśmy się ostateczne premiery urządzenia. To flagowiec pozbawiony gamingowych cech serii ROG Phone 8, na której bazuje, skierowany do użytkowników poszukujących czegoś bardziej klasycznego.

Asus Zenfone 11 Ultra odbiega znacznie do tego, co zawsze było wyznacznikiem serii Zenfone – czyli kompaktowych rozmiarów. Nowy model wyposażony jest w duży ekran AMOLED LTPO o przekątnej 6,78 cala i rozdzielczości Full HD+. Maksymalne odświeżanie obrazu sięga 144 Hz, jasność – 2500 nitów, a wyświetlacz osłania z zewnątrz szkło Gorilla Glass Victus 2.

Obudowa nowego flagowca zapewnia odporność na pył i wodę zgodnie z normą IP68.

Sercem Zenfone’a 11 Ultra jest układ Snapdragon 8 Gen 3, wspierany przez 12 lub GB pamięci RAM. Pamięć wewnętrzna dostępna jest natomiast w opcjach 256 lub 512 GB. Funkcje komunikacyjne zapewnia modem 5G, a także moduły Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4 i NFC. Na obudowie znalazło się miejsce na wyjście audio 3,5 mm.

Sekcję foto w Asusie Zenfone 11 Ultra tworzy układ trzech aparatów. Główny wykorzystuje matrycę 50 Mpix Sony IMX890 (f/1,9) wspieraną przez 6-osiową stabilizację Hybrid Gimbal Stabilizer 3.0. Aparat szerokokątny pozwala robić zdjęcie w rozdzielczości 13 Mpix (f/2,2), a całość uzupełnia aparat 32 Mpix (f/2,4, PDAF, OIS) z teleobiektywem, pozwalającym uzyskać zoom optyczny 3x. Taką sama rozdzielczość ma aparat selfie. Producent zachwala fotograficzne i filmowe funkcje wspomagania AI, np. wzmocnienie efektu bokeh w trybie wideo portretowego czy zaawansowane śledzenie twarzy.

Zenfone 11 Ultra wyposażony jest w akumulator o pojemności 5500 mAh, który można naładować przewodowo z mocą 65 W i bezprzewodowo 15 W. W zestawie nie ma jednak ładowarki. Wszystkim zarządza Android 14.

Asus Zenfone 11 Ultra jest dostępny w czterech kolorach: niebieskim Skyline Blue, czarnym Eternal Black, czarnym Misty Grey i piaskowym Desert Sand. Standardowa cena wersji 12/256 GB w Europie wynosi 999 euro (ok. 4300 zł), ale na start Asus oferuje zniżkę 100 euro (ok. 430 zł), co daje w przeliczeniu około 3870 zł. Nie wiadomo, jakie są plany wprowadzenia telefonu do Polski.

Zobacz: Xiaomi POCO X6 Neo zaprezentowany. Mamy czego zazdrościć

Zobacz: Infinix ma nową technologię. Smartfony naładujemy jeszcze szybciej

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: Asus

Źródło tekstu: GSM Arena