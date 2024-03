Motorola Edge 50 Fusion w dużym przecieku. Poznaliśmy specyfikację

Motorola coraz bardziej błyszczy, jeśli chodzi o swoją ofertę niedrogich smartfonów. Prawdopodobnie już 3 kwietnia 2024 wzbogaci się ona o nowy model: Motorolę Edge 50 Fusion.

Dzięki Evanowi Blassowi, sprawdzonemu branżowemu informatorowi, poznaliśmy specyfikację nowego telefonu. Ma on funkcjonować pod wewnętrznym kryptonimem Cusco, a jego sercem będzie procesor Qualcomm Snapdragon 6 Gen 1. Dostaniemy także wyświetlacz P-OLED o przekątnej 6,7", 256 GB pamięci wewnętrznej oraz akumulator 5000 mAh z obsługą szybkiego ładowania mocą 68 W.

Actually, there is an Edge 50 Fusion, codenamed Cusco,

w/ 6.7" POLED, 256GB storage, and Snapdragon 6 Gen 1. 50MP main cam, 32MP selfie. 5000mAh battery w/ 68W charging. IP68 & Gorilla Glass 5. Peacock Pink, Ballad Blue (vegan leather), or Tidal Teal.https://t.co/fK1oAqh3eP pic.twitter.com/cLTGseu1JP