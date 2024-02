Smartfony Motorola będą bardziej wytrzymałe. Nowość już w 2024 r

Motorola zawarła porozumienie z firmą Corning, producentem cenionego szkła Gorilla Glass, które w smartfonach zapewnia wysoką ochronę przed zarysowaniami i upadkami. Już wkrótce wszystkie smartfony Motoroli będą konstruowane z użyciem tego rozwiązania.

Motorola poinformowała podczas targów MWC 2024 o zawarciu porozumienia z amerykańską firmą Corning Incorporated, która od wielu lat wprowadza na rynek kolejne generacje swojego szkła Gorilla Glass. Zapewnia ono najlepszą ochronę wyświetlaczy smartfonów w codziennych sytuacjach – przede wszystkim przed zarysowaniem czy pęknięciami.

Motorola poinformowała, że począwszy od drugiego półrocza 2024 roku wszystkie nowe urządzenia marki będą chronione szkłem Gorilla Glass. Co prawda już dziś wiele urządzeń firmy Motoroli wykorzystuje szkło firmy Corning, jednak tańsze modele są go pozbawione – w przypadku telefonów budżetowych producent nawet się nie przyznawał, jakie szkło zastosował. Z zapowiedzi wynika, że Gorilla Glass znajdzie się we wszystkich telefonach z portfolio.

Konsumentom zależy na niezawodności i solidności urządzeń, a jednocześnie chcą, aby wyróżniały się one eleganckim, nowoczesnym wzornictwem. Wprowadzając szkło Corning Gorilla Glass we wszystkich seriach produktów Motorola, chcemy zostać liderem, jeśli chodzi o zagwarantowanie użytkownikom poczucia spokoju, jakie oferuje ta przełomowa technologia

– powiedział Ruben Castano, Head of Customer Experience & Design w Motorola Mobility.

Szkło Corning Gorilla Glass wyróżnia się wyjątkową odpornością na uszkodzenia, upuszczenia i zadrapania, a jednocześnie umożliwia płynną reakcję ekranów na dotyk oraz wyświetlanie wysokiej jakości obrazu. Najnowsza generacja tego szkła to Gorilla Glass Victus 2 z końca 2022 roku, jednak trzeba pamiętać, że w użyciu są też starsze generacje, o słabszych parametrach wytrzymałościowych. W tańszych modelach najczęściej stosuje się Gorilla Glass 5. Prawdopodobnie do budżetowych modeli Motoroli trafi to albo jeszcze starsze rozwiązanie.

Źródło zdjęć: Telepolis.pl

Źródło tekstu: Motorola, opracowanie własne